Mujeres electas a parlamentos en Canadá y América latina: ¿Mucha diferencia?

La elección en Canadá que llevó al poder nuevamente al gobierno liberal de Justin Trudeau muestra que 10 mujeres más lograron ser elegidas al Parlamento que en el 2015. ¿Un gran avance? No, dice el radiodifusor público CBC. Porque las mujeres obtuvieron solo el 30% de los 338 escaños disponibles en el Parlamento. En América latina 4 países cuentan con un 40% de mujeres en sus parlamentos. 5 han aprobado la paridad. ¿Está mejor la situación de mujeres parlamentarias allí? No necesariamente, revela una encuesta.

Una vez más, las candidatas estaban subrepresentadas y eran más propensas que los hombres a encontrarse en carreras difíciles de ganar, según un nuevo análisis de datos de CBC de los resultados de las elecciones del 21 de octubre en Canadá.

Esta semana, 98 mujeres prestaron después de ganar escaños, 10 más que en las elecciones federales anteriores en 2015.

Eso equivale a poco menos del 30 por ciento de los 338 escaños en el Parlamento, mientras que el 71 por ciento de los parlamentarios siguen siendo hombres.

Por cada 100 mujeres candidatas, 16 ganaron sus carreras, mientras que por cada 100 hombres, 29 fueron los elegidos.

Porcentaje de mujeres elegidas por partido:

El análisis de CBC, titulado: Set up to fail: Why women still don’t win elections as often as men in Canada, que podemos traducir como Arreglo para fracasar: ¿Por qué las mujeres todavía no ganan elecciones tan a menudo como los hombres en Canadá? encontró también que las mujeres que se postularon para uno de los cinco partidos principales fueron elegidas con menos frecuencia que los hombres.

En esta elección, 596 mujeres se postularon para un partido importante y 97 de ellas fueron elegidas, en comparación con 830 hombres que se postulan con 240 elegidos.

Y al igual que en las elecciones de 2008, 2011 y 2015, la proporción de mujeres que no ganan su circunscripción es mayor que la de los hombres.

Según los datos recopilados por el CBC, solo 98 de las 596 candidatas (16%) han ganado su circunscripción, en comparación con 240 de los 830 (29%) candidatos.

¿Cuál es la realidad de las candidatas en América Latina?

América latina es una región que se mueve constantemente en búsqueda de cambios que favorezcan la participación de las mujeres en el mundo de la política. Desde la década de los 90, 5 países votaron a favor de la paridad en las listas electorales. ¿Cuántas logran ser elegidas? Según datos de 2019, hay 4 países que han logrado que las candidatas sean elegidas en una proporción algo mayor de 40%.

Porcentaje de mujeres electas en los 4 parlamentos en América latina

Datos al 1 de octubre 2019- Unión Inter Parlamentaria (IPU)

Cuba: Elección 2018-605 escaños-Mujeres: 322-Porcentaje: 53.22

México-Elección 2018- 500 escaños-Mujeres: 241-Porcentaje: 48.2

Costa Rica: Elección 2018- 57escaños-Mujeres: 26-Porcetnate: 45.61

Nicaragua: Elección 2016- 92 escaños-Mujeres: 41- Porcentaje: 44.56

Según el informe elaborado por IDEA, Participación política de mujeres en Latino América: Algunos Avances y muchos retos, hay que tener cuidado al analizar estos datos porque las desigualdades persisten en la región.

Si se analizan los resultados en promedio, tomando en cuenta los 18 países de América latina, “el porcentaje promedio de mujeres parlamentarias en la región en 2017 es de 28.01%”, es decir, no se logra superar el 30%.

Un caso crítico, dice, lo representa Guatemala, que en la actualidad cuenta con apenas 13,3% de parlamentarias.

Nicaragua, país que fue pionero al elegir democráticamente a la primera mujer presidenta en América Latina, es también el primero en exceder el 50% de mujeres ministras. Sin embargo, el resto de la subregión sigue con menos de un cuarto de mujeres en el poder ejecutivo y en el legislativo.

Interpretación de algunos datos de CBC

Melanee Thomas, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Calgary, fue entrevistada por CBC para comentar esos resultados. Ella no piensa que al momento de encontrarse ante la boleta electoral los canadienses prefieran ir por los hombres candidatos.

El problema para ella es que a las mujeres las proponen como candidatas en circunscripciones donde no tienen muchas posibilidades de ser electas.

Las cifras coinciden con su análisis. En circunscripciones consideradas con más posibilidades de ganar, de voto seguro, las mujeres representaban solo un 23% de las candidaturas en comparación con el 77% de los hombres.

“Los hombres casi siempre son nombrados en distritos que el partido puede ganar y las mujeres siguen siendo «corderos de sacrificio».

-Melanee Thomas, profesora de la Universidad de Calgary

¿Cómo modificar esos resultados para una mejor representatividad de las mujeres en el Parlamento?

La profesora Thomas avanza algunas pistas a seguir. Ella afirma la importancia de mejorar el proceso de selección de los candidatos. Ocurre a menudo que se acepta al primer candidato que se presenta sin investigar más para poder encontrar candidatos diversos y que podrían tener mayores posibilidades en la carrera electoral.

Ella destaca también la importancia de lograr la paridad. Sabe que no se dará en en poco tiempo pero el impacto puede ser inmediato cuando las partes se comprometan. Thomas pone como ejemplo a la provincia de Quebec, donde más del 40% de los candidatos elegidos son mujeres, ya que todos los partidos han firmado un compromiso con la paridad.

Según analiza IDEA, las cifras recabadas muestran que las mujeres representan entre un tercio y la mitad de la militancia partidaria, pero, aunque ha habido avances, su presencia se va reduciendo a medida que el poder aumenta y las funciones adquieren mayor importancia.

En este sentido es interesante ver cierta coincidencia con Canadá. Sheila Copps, exviceprimera ministra canadiense, diputada, autora dijo en el 2015:

90% de los voluntarios en los partidos políticos son mujeres. Entonces son visibles. Pero cuando viene el momento de elegir a los diputados, ellas son dejjadas de lado, no existen.

Es por eso dijo Copps que el proceso de cuotas garantiza que por una vez ellas no serán dejadas de lado.

Más de 120 países en el mundo han introducido la paridad para asegurar el lugar de las mujeres en la política.