El guía anual de mejores juguetes de Protégez-Vous (Protéjase)

La Navidad se acerca a pasos agigantados y aquí en Quebec, Protégez-Vous (Protéjase) publicó su guía anual de mejores juguetes 2019. Protégez-Vous (Protéjase) es un organismo sin ánimo de lucro que ofrece con pertinencia y credibilidad, evaluaciones de productos, guías que permiten al consumidor hacer compras bien pensadas y ofrecen las herramientas necesarias para la toma de decisiones.

Por intermedio de su sitio Web, de aplicaciones, guías prácticas, una revista e iniciativas tales como Protéjase le recomienda, el organismo ofrece consejos independientes libres de cualquier influencia comercial. Con el apoyo de los suscriptores, sus expertos realizan decenas de pruebas anualmente de miles de productos en laboratorios especializados.

Además, realizan investigaciones rigurosas y encuestas independientes para resaltar las mejores opciones en términos de compra y consumo. El gran principio que guía la organización es ayudar al consumidor a escoger un producto correctamente en cada una de las etapas y en todas las esferas de la vida economizando tiempo y dinero.

En general, para el fin de año, por lo menos un mes antes de la Navidad, Protégez-Vous (Protéjase) publica desde hace ya varios años su guía anual de los mejores juguetes. El año pasado y este año la organización pone a disposición del público en general en su sitio Web de forma gratuita. En 2019, evaluó 172 juegos de sociedad y 372 juegos y juguetes para niños para que los consumidores puedan hacer la mejor compra posible en un momento en que el mercado se encuentra inundado de toda clase de productos. Marianne Paquette, portavoz de Protégez-Vous (Protéjase) explica cómo se hacen esas evaluaciones.

¿CÓMO SE HACEN LAS EVALUACIONES? https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/JUGUETE-1.mp3 Recurrimos a familias. Este año, 16 familias examinaron los juegos este año. Cada juguete fue puesto a prueba por lo menos por 3 familias que llenan una ficha y se observan diferentes criterios en la evaluación: la calidad general del juego, la originalidad del tema, la claridad de las instrucciones, si mantienen el nivel de interés de los niños, el nivel de placer de los niños y el aprendizaje que procuran. Para los padres es importante ver que sus niños aprenden y descubren cosas nuevas.

Todos estos criterios para evaluar el nivel de interés, porque si el niño se desinteresa rápidamente del juguete no es seguramente una buena inversión. Cada año la organización pone el énfasis sobre temáticas diferentes. Este año el énfasis está puesto en los juegos de bricolaje y de iniciación a la música. Así por ejemplo, este año un conjunto de 5 instrumentos musicales se clasificó bastante bien en las evaluaciones: percusión, pandereta, maracas, correas con cascabeles que se pueden instalar en la muñeca del niño como pulsera.

Marianne Paquette dice que cuando el juguete musical es bien concebido, se puede iniciar el niño a la música y puede descubrir cómo utilizar un instrumento y aprender cómo se toca. Y en el guía también se encuentran guitarras y teclados para aprender y tocar música. En el guía de 2019, como decíamos anteriormente se evaluaron 544 juguetes y los evaluadores ponen el énfasis en algunos de ellos dice la portavoz del organismo.

JUEGOS QUE ESTIMULAN LA CREATIVIDAD https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/JUGUETE-2.mp3 En la categoría Juego que despierta la creatividad sobre el cual pusimos bastante énfasis este año hay un juego de bricolaje. De construcción de máscaras a descubrir. Un poco como los juegos de rasca y gana, la máscara se rasca con un instrumento de madera, muy fácil de realizar y además muy divertido durante una fiesta de cumpleaños. Los niños invitados pueden confeccionar su propio bricolaje y llevarse la máscara de regalo después de la fiesta.

Otro juguete recomendado por los evaluadores es la tableta de dibujo luminosa para los niños entre 3 y 6 años. El niño pone sobre la tableta una página de papel con una ilustración que puede colorear sobre la tableta. Una vez que lo hace se prende una luz y el niño sigue la luz para colorear su ilustración. Esta tableta de dibujo luminosa tuvo mucho éxito entre las familias que evaluaron este juego.

A veces hay juegos que fueron evaluados el año anterior y que se repiten el año siguiente como es el caso este año del juego Química 150 experiencias. Este es un juego para los niños de más edad que fue evaluado y apreciado porque los niños pueden hacer experiencias científicas con materiales existentes ya en la casa como el jabón, bicarbonato de soda y otros, pero claro está todo bajo supervisión de los padres. Estos son los juegos creativos, pero también se evaluaron juegos de sociedad de ambiente. Juegos de gran calidad, que sin poner el énfasis en que sean confeccionados en Quebec, la guía anual 2019 los incluye igual, dice Marianne Paquette.

Pero también hay en el repertorio juegos de todos los tipos y gustos, de adivinanzas, de investigación criminal donde los jugadores se convierten en detectives que deben recolectar indicios, interrogar a sospechosos y convertirse en buenos policías. El guía de Protégez-Vous (Protéjase) también tiene en cuenta los valores de las familias, tales como las preocupaciones ambientales y ecológicas dice Marianne Paquette.

PREOCUPACIONES AMBIENTALES Y ECOLÓGICAS https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/JUGUETE-3.mp3 Sí, es posible porque en nuestra guía indicamos una nota cuando consideramos que el juego está envuelto en demasía. Y en la guía todos los productos vienen con una ficha muy detallada en la cual está inscrito el tipo de material en el que está fabricado el juguete, si es en madera o plástico. Entonces sí, los padres de familia pueden decidir en función de esa información aunque el énfasis no esté puesto necesariamente en “los productos verdes”.

El guía anual de juguetes evaluados por Protégez-Vous (Protéjase) no solo hace un listado de los mejores juguetes sino que también hace una lista de los juguetes que se deben evitar y uno de ellos es la guitarra confetis, que es un juguete de imitación porque no logra verdaderamente su objetivo que es iniciar al niño a la música, el instrumento no se puede afinar, no se puede tocar con él tampoco porque el mango está muy lejos de las cuerdas. El niño toca y juega a ser un guitarrista pero no puede realmente aprender a tocar la guitarra.

Patrick Masbourian entrevistó a Marianne Paquette