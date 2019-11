2044: un Ártico «funcionalmente sin hielo» dice nueva investigación

Suena a fantasía pero no lo es. Los científicos le ponen fecha. Ellos determinaron que el Ártico será libre de hielo marino de aquí a 50 años si no se cambia drásticamente la política de las emisiones de gas a efecto de invernadero.

El Ártico podría estar «funcionalmente libre de hielo» en septiembre de 2044, y no más tarde que 2067, suponiendo que no haya cambios a las emisiones globales de carbono.

Esto lo afirman investigadores del Centro de Ciencias del Clima de la Universidad de California.

En un pasado no lejano, el océano Ártico era puro hielo durante todo el año que se extendía por el mar de Bering, la bahía de Baffin y el mar de Groenlandia.

Si bien durante los veranos el hielo retrocedía igual no iba más lejos que las costas.

La advertencia no es nueva, otras corrientes científicas en el pasado venían alertando sobre ese fenómeno de deshielo que podría acelerarse tan pronto como a inicios del 2026 y prolongarse más del 2132.

Pero el cambio llegó y se está acelerando.

Una reciente investigación de la Universidad McGill de Montreal reveló que a medida que el permafrost se degrada, el clima en varias regiones del Ártico podría cambiar abruptamente, también en un futuro relativamente cercano.

Bernardo Teufel investigador de la Universidad McGill le dijo a RCI que algunas comunidades ya están comenzando a notar cambios y que otras los verán en las próximas décadas.

«Una de las principales conclusiones es no mantener esta idea de que el cambio climático va a ser lento o que el cambio climático no será un problema hasta el final del siglo».

Aceleración del calentamiento global

« El efecto albedo del hielo marino está relacionado con la capacidad reflectante del hielo marino para desviar la luz solar. Donde no hay hielo marino, el agua abierta más oscura absorbe hasta aproximadamente el 90 por ciento de la energía solar entrante (calor). El hielo marino absorbe solo el 20 por ciento de esa energía, y el resto se refleja”, indica la Universidad de California.

Las consecuencias de esa desaparición son dramáticas para el planeta. Se calcula que el ritmo de desaparición del hielo está causando una disminución del albedo en todo el mundo que contribuye en un 25% a los efectos directos del calentamiento global causado por los seres humanos.

Chad Thackeray, autor principal del artículo en la Universidad de California, le dijo a CBC que cuando el hielo se derrite, el océano absorbe mucho más calor que cuando el Ártico está cubierto de hielo, lo que “tiene implicaciones para el sistema climático; no solo para el Ártico».

El método

Thackeray junto al coautor Alex Hall usaron un nuevo método para construir su modelo. Su punto de referencia lo constituyeron datos tomados durante 30 años sobre el deshielo estacional.

Luego, compararon 23 modelos existentes con los datos, dejando de lado aquellos que no pudieron igualar la referencia. La idea es que si un modelo no puede ‘predecir’ con precisión lo que sucedió, no se debe confiar en que prediga lo que sucederá.

Después de un proceso selectivo, se quedaron con seis modelos que, tomados en conjunto, dan lo que creen un período de tiempo más preciso de un Ártico libre de hielo.

Eso sí, a tomar en cuenta que los datos se limitaron al hielo marino entre 70 y 90 grados de latitud norte. Eso deja fuera gran parte del archipiélago canadiense, esa masa de tierra e islas que define el norte de Canadá.

¿Qué hacer? La única solución real para el calentamiento global dicen y repiten hasta el cansancio los científicos, es encontrar una manera de eliminar el CO2 de la atmósfera. Esa sería la solución tecnológica definitiva. Pero claro, hay que hacerlo.

CBC-Walter STrong