7 jóvenes demandan a gobierno de Ontario por obstruir lucha al cambio climático

Shaelyn Wabegijig, de 22 años, demandante de la comunidad de Peterborough

«El cambio climático está perjudicando a las comunidades indígenas y costeras que dependen de la tierra y el océano para su supervivencia cultural y física. No me siento seguro o a salvo en mi futuro, y por eso me comprometo a luchar por la acción climática. No quiero llevar a los niños a un mundo que se está muriendo, o donde están en riesgo de enfermedad o daño impuesto por el cambio climático».