Video de Justin Trudeau utilizado en publicidad anti-Trump de Joe Biden

Un video de Justin Trudeau hablando con otros dirigentes miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, durante la reunión Cumbre para los 70 años de la organización, que se llevó a cabo el 3 y 4 de diciembre en Londres, Inglaterra, es utilizado en una publicidad de Joe Biden.

En su campaña por la investidura del Partido Demócrata, el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, utiliza el video que fue filmado durante una recepción en al Palacio Buckingham, como una prueba que el presidente Donald Trump es el hazmerreír internacional.

La publicidad del candidato presidencial demócrata, ataca al presidente Donald Trump diciendo que es “un presidente del que todo el mundo se está riendo”, utilizando este video que se ha hecho viral y el que se pueden ver al primer ministro Trudeau hablando con el presidente de Francia, Emmanuel Macro y los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson y de los Países Bajos, Mark Rutte, sobre las largas conferencias de prensa improvisadas del presidente Trump durante la cumbre de la OTAN.

La publicidad de Joe Biden comienza con una recopilación de flashes de noticias con presentadores que discuten la posición de Trump en el mundo antes de mostrar el video de la OTAN con la voz de Joe Biden que dice: “El mundo ve a Trump como es, insincero, mal informado, corrupto, peligrosamente incompetente e incapaz, a mi parecer, del liderazgo mundial”. Y aparece un gráfico que dice. “No le podemos dar cuatro años más como Comandante en jefe (…) Necesitamos un líder que el mundo respete”.

The world is laughing at President Trump. They see him for what he really is: dangerously incompetent and incapable of world leadership.

We cannot give him four more years as commander in chief. pic.twitter.com/IR8K2k54YQ

— Joe Biden (@JoeBiden) 5 de diciembre de 2019