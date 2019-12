Banderas a media asta, la masacre del 6 de diciembre del 89 fue feminicidio

En el Día Nacional de Conmemoración y Acción contra la Violencia hacia las Mujeres en Canadá, las banderas de todos los edificios y establecimientos del Gobierno de Canadá en todo el país, incluida la Torre de la Paz tienen su bandera a media asta.

Además, en la primera sesión del nuevo Parlamento en la mañana del viernes, el Primer Ministro Justin Trudeau utilizó su tiempo para recordar que su gobierno tiene la intención de prohibir la Ruger Mini-14, el tipo de arma utilizada por Marc Lépine en su ataque antifeminista ese día en la École Polytechnique de Montreal hace 30 años.

Los demás miembros del Parlamento rindieron homenaje el viernes por la mañana a las 14 mujeres asesinadas el 6 de diciembre de 1989 en la École Polytechnique y el tema del control de armas se introdujo en casi todas las intervenciones de los diputados.

El minuto de silencio en la Cámara fue precedido por los discursos de tres líderes de partido y dos diputados de la oposición el viernes por la mañana.