¿Horticultura o tecnología? Nueva manzana “Cosmic Crisp” puede durar un año

La manzana es quizás una de las frutas más populares del mundo. Para el consumidor común y no muy observador, las variedades podrían limitarse a tres, es decir, verdes, rojas y amarillas, aunque dentro de estos tres colores, existen aproximadamente 7.500 tipos diferentes. Luego de un poco más de dos décadas de investigación y proceso de creación, comenzó hace algunos días, a llegar a las góndolas un nuevo tipo de manzanas, conocida comercialmente como “Cosmic Crisp”, que promete ser jugosa, crujiente, con el equilibrio justo entre dulzura y acidez, y quizás lo más llamativo, puede resistir a enfermedades y durar en el refrigerador durante un año.

Esta innovadora variedad fue desarrollada por investigadores de la Universidad Estatal de Washington. Su inventor, Bruce Barritt, nacido en Kelowna, una ciudad canadiense de la provincia de Columbia Británica, explicó a Courtney Dickson, periodista de CBC, que trabajó incansablemente para llevar la idea de la manzana perfecta de la teoría al mercado. Según Barritt, esta tipo de fruta podría convertirse en una de las variedades más populares de la historia. La cruza de esta manzana fue realizada sin artilugios tecnológicos, a partir de dos tipos muy reconocidas, a saber, la Honeycrisp y la Entreprise, dijo a Kate Gibson de “CBS News” Kate Evans, jefa de cría de manzanas en el estado de Washington.

Barrit explicó en entrevista con la CBC que la apariencia de la manzana fue muy importante en el proceso de creación. Finalmente se pudo producir una fruta de color borgoña oscuro, que no se oxida tan rápidamente como las otras (el color marrón característico luego de un tiempo de abierta) y que puede durar más de diez meses en cámaras frigoríficas. Según Barrit, este nuevo tipo de manzanas no fue genéticamente modificada pues el proceso utilizado fue un procedimiento de “genética simple”, es decir, una secuencia de polinización y selección natural. En este tipo de procedimientos, el tiempo lo es casi todo pues se plantaron decenas de miles de árboles a partir de semillas híbridas. Luego, el equipo de investigación fue haciendo un exhaustivo seguimiento de las frutas de cada árbol, hasta que dieron con la que tenía exactamente las características que se estaban buscando desde el comienzo. Este proceso comenzó en el año 1997. En 1998, las semillas híbridas fueron germinadas y criadas en un ambiente de invernadero controlado. Un artículo sobre estas manzanas aparecido en “www.smithsonianmag.com” explica que en el año 2012, un informe de la “Sociedad Americana de Ciencias Hortícolas” publicó que habían realizado un test entre 114 consumidores de manzanas no entrenados” y que habían clasificado a los primeros de la “Cosmic Crisp” como una manzana de gran aceptación en cuanto a intensidad de sabor, jugosidad y firmeza en comparación con una tipo muy popular, la “Fuji”.

La creación de esta manzana “especial” es en realidad una gran apuesta de los productores, de la Universidad de Washington y de los inversores y productores del estado de Washington, quienes tiene derechos exclusivos para la comercialización del producto durante los primeros 10 años de producción. Según “CBS News”, y a partir de informaciones de un diario estudiantil, el “Daily Evergreen”, Hasta el momento, se han dedicado aproximadamente 6.000 acres (casi 2.500 hectáreas) a su producción, lo que la convierte en la octava variedad más grande del estado de Washington, reconocido por su tradición manzanera. Kathryn Grandy, miembro del equipo que comercializa la nueva variedad de manzanas dijo a “Associated press” (publicado en “USA Today”) que “este será el mayor lanzamiento de una sola variedad a nivel mundial, respaldado por un presupuesto de marketing de 10.5 millones de dólares.

El canadiense y responsable de este producto Bruce Barrit, expresó que los consumidores de Canadá podrán disfrutar de “Cosmic Crisp” en otoño del 2020.

Para conocer más sobre este nuevo producto, se puede visitar el sitio oficial de “Cosmic Crisp”.

Fuentes: CBC, CBS News, USA Today, Associated press, Smithsonian Mag.