¿Jean Charest a la dirección del Partido Conservador de Canadá?

Fuentes cercanas a Jean Charest, dijeron al servicio en francés de Radio Canadá, que el ex Primer ministro liberal de Quebec, está pensando en postularse para reemplazar a Andrew Scheer, quien renunció de su cargo como líder del Partido Conservador de Canadá,después de no haber logrado desalojar a Justin Trudeau de su cargo el 21 de octubre pasado.

Cabe señalar aquí que si la noticia es cierta, sería de alguna forma el regreso del péndulo para Jean Charest quien hace 20 años pasó del Partido Progresista Conservador de Canadá al Partido Liberal de Quebec.

Jean Charest, después de haber pasado 14 años en la política federal, de los cuales los últimos 5 años como jefe del Partido Progresista Conservador de Canadá, dio en 1998 el salto a la política provincial, para convertirse en jefe del Partido Liberal de Quebec, hasta lograr llegar a ser Primer ministro de la provincia del 29 de abril de 2003 al 19 de septiembre de 2012.

Al parecer, desde su más tierna infancia, Jean Charest soñaba con convertirse un día en Primer ministro de Canadá y no de la provincia de Quebec, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena.

Según fuentes cercanas al ex político confirman que el ex Primer ministro de Quebec está en reflexión y consulta actualmente a su familia y allegados sobre su decisión.

Según Radio Canadá, Jean Charest estima que 3 temas claves para él se debaten en la actualidad en Canadá: la unidad del país, el medioambiente y el lugar de Canadá en la escena internacional.

De hecho, finales de septiembre de 2019, formó parte de una delegación canadiense que viajó a Nueva York para abogar por un puesto para Canadá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La delegación estaba encabezada por la actual viceministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Marta Morgan, Marc-André Blanchard, embajador de Canadá ante Naciones Unidas; el ex primer ministro liberal federal Jean Chrétien, el ex primer ministro federal conservador Joe Clark, el ex líder liberal interino Bob Rae, el senador independiente Peter Boehm y el ex primer ministro liberal de Quebec Jean Charest.

Con informaciones de Sebastien Bovet de Radio Canadá y RCI.