Hijos de espías rusos sí son ciudadanos canadienses: Corte Suprema de Canadá

El más alto tribunal del país decidió este jueves que el Tribunal Federal de Apelaciones tenía razón al confirmar la ciudadanía de Alexander y Timothy Vavilov, nacidos en Canadá de padres que eran informantes de la Agencia Rusa de Inteligencia.

Los hermanos Vavilov nacieron en Toronto en la década de los 90. En 2010, sus padres, Donald Heathfield y Tracey Foley (nombres reales Andrey Bezrukov y Elena Vavilova), fueron arrestados por espionaje en los Estados Unidos, donde vivían.

Fue en el momento del arresto de sus padres que Alexander Vavilov se enteró que habían sido espías rusos encubiertos toda su vida. Estados Unidos los envía de vuelta a Rusia como parte de un intercambio de espías.

¿Por qué los Vavilov habían perdido la ciudadanía? La historia…

Poco después de la detención, Alexander intenta renovar su pasaporte canadiense. Se le niega dos veces. Los funcionarios le dicen que necesita una prueba de ciudadanía canadiense y que su certificado de nacimiento no es suficiente. Necesita un certificado de ciudadanía canadiense. Obtiene este documento y vuelve a solicitar un nuevo pasaporte. Tampoco obtiene un pasaporte, sino una carta del secretario de ciudadanía. La carta dice que el Sr. Vavilov recibió por error el certificado de ciudadanía y que no es ciudadano canadiense.

La decisión del secretario se basa en su interpretación de la Ley de Ciudadanía. La regla general es que cualquier persona nacida en Canadá es un ciudadano canadiense. Pero hay una excepción, que se aplica al hijo de un «funcionario diplomático o consular que represente o preste servicios en Canadá de un gobierno extranjero». Si ninguno de los padres es ciudadano canadiense o residente permanente de Canadá, el niño no puede ser ciudadano canadiense. El Secretario llega a la conclusión de que esta excepción se aplica en el caso de los Vavilov.

El analista de inmigración señaló que el término «representante en otra capacidad o al servicio de un gobierno extranjero» no está definido en la Ley, pero podría incluir a los espías encubiertos. El analista recomendó que se cancele el certificado de ciudadanía de los Vavilov.

Insatisfecho, Alexander Vavilov solicitó al Tribunal Federal la revisión de la decisión del Secretario de inmigración. El Tribunal Federal estuvo de acuerdo con el secretario de inmigración, concluyendo que su decisión era «correcta».

Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelaciones falló a favor del Sr. Vavilov encontrando que la decisión era «irrazonable» y la descartó.

Así, este miércoles todos los magistrados del Tribunal Supremo de Canadá concluyeron que la decisión del secretario de inmigración es «irrazonable» y que el Tribunal Federal de Apelaciones estuvo acertado al revocarla. En su opinión, el Sr. Vavilov es un ciudadano canadiense.

Los jueces dijeron que la Secretaria no justificaba su interpretación de la ley. En opinión de los jueces, el Secretario no tuvo debidamente en cuenta los debates de los legisladores, las decisiones de los tribunales, el texto de la Ley de ciudadanía y el derecho internacional. Estas fuentes demuestran que la excepción tiene por objeto aplicarse únicamente a las personas que gozan de «privilegios e inmunidades» diplomáticas.

Ser ciudadano en Canadá

Los ciudadanos de un país deben acatar todas las reglas de ese país. Por ejemplo, los ciudadanos de Canadá deben pagar los impuestos canadienses y respetar las leyes canadienses.

Sin embargo, las personas que trabajan para gobiernos extranjeros, como en embajadas o consulados, no siempre están obligadas a hacerlo. Algunos tienen «privilegios e inmunidades», que son excepciones a las reglas que los ciudadanos deben acatar y están diseñados para asegurar que un país no pueda interferir en la política exterior de otro país interviniendo con sus representantes.

Los representantes necesitan estos privilegios e inmunidades para hacer bien su trabajo. Es por eso que los diplomáticos y otros representantes extranjeros en Canadá no pueden convertirse en ciudadanos canadienses.

La mayoría de la Cámara cree que el hecho de que los padres de Alexander y Timothy Vavilov hayan trabajado para un estado extranjero es irrelevante. Lo que importa es si tenían o no privilegios e inmunidades. No los tenían. Por lo tanto, la excepción no se aplica los hermanos.

RCI con informaciones de La Presse canadienne y Corte Suprema de Canadá