265 niños concebidos y abandonados por los Cascos Azules de la ONU en Haití

Ya se conocían las acusaciones de explotación y abuso sexuales perpetrados por el personal de la ONU contra miembros de comunidades locales en Haití. También se sabía que algunos de estos abusos habían dado lugar al nacimiento de niños. Sin embargo, había pocos datos sobre las mujeres y niñas que concibieron y dieron a luz a estos niños. Un nuevo proyecto de investigación canadiense-británico los investigó.

«They Put a Few Coins in Your Hand to Drop a Baby in You», un estudio sobre los hijos de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz en Haití, realizado por Susan Bartels de la Universidad de Queens en Kingston, Ontario y Sabine Lee de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, analizó 265 relatos autointerpretados de personas de varias comunidades de Haití sobre niños concebidos por el personal de la ONU y nacidos de mujeres y niñas haitianas.

Las historias analizadas por los investigadores, publicadas el 11 de diciembre, destacan tres elementos que contribuyen a una mejor comprensión del fenómeno:

a) La pobreza es un factor subyacente fundamental que contribuye a la explotación y el abuso sexuales por parte del personal de mantenimiento de la paz,

b) la repatriación del personal de mantenimiento de la paz implicado a menudo deja a la mujer y al niño en una pobreza cada vez más profunda, y

c) las relaciones íntimas con los encargados del mantenimiento de la paz de piel clara y el hecho de tener hijos de piel clara son dos elementos que a veces se perciben como deseables en las mujeres haitianas.

«Los datos muestran que los niños engendrados por el personal de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) se crían generalmente en condiciones de extrema privación económica y a menudo se les niega el acceso a la educación y a otros servicios básicos que les permitirían romper el ciclo de la pobreza.» Extracto del estudio

Las investigadoras Sabine Lee y Susan Bartels creen que aunque la necesidad primaria de los infantes identificada en este análisis es financiera, se justificaría una investigación adicional con los propios niños «para identificar otras necesidades e informar las políticas y programas para mejorar su bienestar».

La MINUSTAH

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití fue establecida el 1º de junio de 2004 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de que el Presidente Jean Bertrand Aristide abandonara Haití para exiliarse tras el conflicto armado que se extendió a varias ciudades del país.

Su mandato de la MINUSTAH, según lo establecido por las Naciones Unidas, era «crear un entorno seguro y estable en el que pueda tener lugar un proceso político, fortalecer las instituciones gubernamentales de Haití, apoyar el establecimiento del estado de derecho y promover y proteger los derechos humanos».

El contingente de la MINUSTAH estaba formado por aproximadamente 7.000 militares, principalmente canadienses y latinoamericanos, pero también de los Estados Unidos, Francia, Italia, Jordania, Nepal y el Pakistán, entre otros.

El componente militar de la misión estaba dirigido por el ejército brasileño y el comandante de la fuerza era también brasileño. El personal civil internacional y local y los voluntarios de las Naciones Unidas también prestaron apoyo a la misión.

En abril de 2017, el Consejo de Seguridad decidió que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) finalizaría el 15 de octubre de 2017 y se convertiría en una misión de mantenimiento de la paz más pequeña.

RCI con información del estudio 'They Put a Few Coins in Your Hand to Drop a Baby in You' y Naciones Unidas.