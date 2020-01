Ursula Martínez presenta Free Admission en el Festival PuSh de Vancouver

El Festival Internacional de Arte Escénicas PuSh de Vancouver, Columbia Británica, Canadá (Vancouver Performing Arts Festival, PuSh), presenta del 21 de enero al 9 de febrero 2020 su XVI Edición anual en varios lugares de la ciudad. Con 27 obras de 24 compañías de 9 países, incluidos 6 estrenos mundiales, la programación del festival está dedicada a la toma de riesgos creativos y la colaboración interdisciplinaria dinámica. PuSh Festival 2020 es un relevante recordatorio del poder del arte para unir a las comunidades y lograr un cambio.

La escritora, directora de teatro y actriz de cabaret anglo-española Ursula Martinez, presentará su obra Free Admission (Admisión Libre) el 31 de enero y el primero de febrero a las 19:30 y el 2 de febrero a las 16:00, próximos en el Scotiabank Dance Centre.

Ursula Martínez está siempre entre Inglaterra y España, porque es mitad inglesa por su padre y mitad española por su madre. Ella nació, se crió y estudió en Londres, Inglaterra y aunque su lado inglés sea muy fuerte, ella se define realmente como europea. Su carrera artística la ha hecho en inglés y todo lo que hace lo escribe en inglés, aunque un amigo le ha traducido algunas piezas en español y las ha presentado en español, su segunda lengua. Su tercera es el francés.

Ursula es licenciada en Teatro y Francés. Le pregunté si la podemos definir como una humorista, pero ella no estaba muy convencida y me decía que de alguna manera sí es humorista y algo de eso tiene, pero no es exclusivamente humorista.

Le pregunté si lo suyo era el teatro experimental y nuevamente dudó nos dice que lo suyo es más bien el teatro contemporáneo, porque lo experimental puede tener connotaciones de un género menos accesible. Ella cree que lo que hace tiene algo de experimental, de conceptual y considera que es muy accesible y que a lo mejor la connotación experimental puede parecer menos accesible que lo que ella hace.

En 1998, su primer espectáculo se llama Family Outing (Excursión Familiar) en la que combina sus experiencias de teatro experimental y de Cabaret.

URSULA EXPLICA QUE OUTING ES UN JUEGO DE PALABRAS https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/OUT-1.mp3

Ursula Martínez nos dice que cada una de sus obras se puede enfocar en temas diferentes. Family Outing por ejemplo, es una obra super humana en la que se muestra a una “familia normal” (Así, entre comillas), porque no se sabe, dice ella, hasta qué punto es normal mostrar la vida de los padres en teatro.

Sin embargo, “es una familia normal con nuestros fallos y nuestros encantos” y presentarlos en el escenario y en realidad lo que ella trata de comunicar es la humanidad y a lo mejor, en los términos más básicos, cada una de sus obras tiene en común su comentario sobre la humanidad.

AL FINAL FAMILY OUTING ES UNA TRILOGÎA EXPLICA URSULA https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/OUT-2.mp3

Ursula es también actriz de cabaret y como ella dice, siempre ha tenido esas dos ramas de teatro y cabaret. A veces mete el cabaret en el teatro y el teatro en el cabaret y otras veces se mezclan. Pero esas dos ramas siempre han estado presentes en su carrera. Una prueba de ello es el famoso número del pañuelo rojo. El Hanky Panky lo hizo aquí en Montreal en el 2006, cuando se presentó en Montreal durante el Festival Juste pour Rire (Festival Solo para Reír). Ursula explica.

EL HANKY PANKY https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/OUT-3.mp3

Las personas que deseen ver el número en Youtube tienen que hacer click aquí. Ojo, la supervisión de una persona mayor es necesaria.

El espectáculo Free Admissión, Admisión Libre, que Ursula Martínez presenta en el PuSh Festival de Vancouver es un monólogo anecdótico y mientras ella habla con el público va construyendo un verdadero muro de cemento y ladrillos. Le tocó seguir un curso para poder aprender a hacerlo.

El muro es una metáfora en la que mientras ella va relatando cosas sobre ella misma, a la vez se va protegiendo, construyendo una barrera entre el público y ella. Al final del espectáculo, el muro está terminado. Ella detrás del muro y el público delante. Luego el muro se convierte en pantalla en el que se proyecta lo que una cámara detrás de él va mostrando.

Después del PuSh Festival de Vancouver, Ursula se presenta en Toronto. De allí regresa a Europa donde sigue una gira con su madre, hoy de 84 años. Entre los otros desafíos que tiene por delante está el proyecto de las 100 mujeres haciendo el número del Hanky Panky.

ESCUCHE LA ENTREVISTA COMPLETA CON URSULA MARTÍNEZ