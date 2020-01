En Canadá, mientras más se estudia y más se gana, más años se vive saludable

La esperanza de vida de los canadienses varía según el nivel educativo y el nivel de ingresos de cada persona.

De hecho, el aumento del número de años de vida saludable en Canadá no se distribuye de manera uniforme; existen disparidades según la educación y los ingresos de las personas según un nuevo estudio publicado este miércoles en Rapports sur la santé, una revista canadiense de investigación en salud poblacional y servicios de salud.

Según los autores, la comprensión del alcance de estas disparidades y cómo cambian con el tiempo es cada vez más importante para el desarrollo y la planificación de políticas que mejoren la equidad en salud y el bienestar en Canadá.

La investigación se basa en los datos de salud y medioambiente de los censos canadienses de 1996 y 2011 y examina informaciones sobre la esperanza de vida y la esperanza de salud de la población canadiense de 25 años o más.

Los resultados del estudio muestran que en ambos censos, las personas con niveles de educación o ingresos más altos viven más tiempo y pueden esperar estar saludables durante más años en comparación con las personas con niveles de educación o ingresos más bajos.

Algunos otros detalles:

En 2011, los hombres de 25 años con un título universitario podrían esperar vivir 7,8 años más que los hombres de la misma edad con menos de un diploma de secundaria.

que los hombres de la misma edad con menos de un diploma de secundaria. Los hombres con un título universitario también podrían esperar pasar el 89% de sus años restantes viviendo con buena salud , en comparación con el 81% de los hombres sin un diploma de secundaria.

, en comparación con el 81% de los hombres sin un diploma de secundaria. Entre las mujeres de 25 años, la educación superior se asoció con una mayor esperanza de vida ; las mujeres con un título universitario podían esperar vivir 6,7 años más y pasar el 87% de los años que les quedaban en buena salud, en comparación con el 79% de las mujeres que no tenían un diploma de secundaria.

; las mujeres con un título universitario podían esperar vivir 6,7 años más y pasar el 87% de los años que les quedaban en buena salud, en comparación con el 79% de las mujeres que no tenían un diploma de secundaria. Entre 1996 y 2011, la brecha en la esperanza de vida por nivel de educación aumentó tanto para hombres como para mujeres, y la brecha en la esperanza de salud por nivel de educación aumentó para los hombres.

En este cuadro abajo, una persona de 25 años puede esperar vivir estos años más según su nivel educativo basado en las tasas de mortalidad actuales. La esperanza de vida era mayor entre las personas con más educación.

NIVEL EDUCATIVO AÑOS ADICIONALES DE VIDA SALUDABLE Hombres Mujeres Sin diploma de estudios secundarios 54 59 Con diploma de estudios secundarios o certificado de oficio 57 62 Con diploma de nivel colegial 59 64 Con diploma universitario 61 66

Fuente: Estadísticas Canadá

Los ingresos también determinan cuánto más y qué tan saludable se vive en Canadá

A pesar de tener uno de los sistemas de salud públicos y gratuitos más equitativos del mundo, en Canadá existen desigualdades similares en relación con los ingresos.

Según este mismo análisis realizado por Tracey Bushnik, Michael Tjepkema y Laurent Martel, los hombres y las mujeres del quintil de ingresos más altos pueden esperar vivir más tiempo que los del quintil de ingresos más bajos.

La brecha en la esperanza de vida creció entre 1996 y 2001 y entre 2011 y 2016:

PERIODO Años adicionales de vida saludable del quintil de ingresos más alto con respecto al más bajo (HOMBRES) Años adicionales de vida saludable del quintil de ingresos más alto con respecto al más bajo (MUJERES) 1996-2001 6,7 años 3,7 años 2011-2016 7,7 años 5,4 años

Fuente: T. Bushnik, M. Tjepkema y L. Martel, «Socioeconomic Disparities in Life Expectancy and Healthy Life Expectancy in the Canadian Home Population», Health Reports, 31(1), 2020,

En general, concluye el estudio, las personas con menos educación o bajos ingresos vivieron vidas más cortas y pasaron menos años en buena salud.

Una situación similar en otros países

En muchos países, entre ellos Estados Unidos, Noruega, Dinamarca y Bélgica, se ha constatado que las personas con menos educación o bajos ingresos experimentan una desventaja en la esperanza de vida y la esperanza de salud y que esta desventaja persiste o aumenta con el tiempo.

Como se comprobó en este estudio «Disparidades socioeconómicas en la esperanza de vida y la esperanza de salud entre la población de origen canadiense», así como evidencia de estudios pasados y actuales, estas disparidades también existen en Canadá.

Sin embargo, dado el uso de diferentes metodologías y fuentes de datos, es difícil verificar cómo, e incluso si, estas disparidades han variado a lo largo del tiempo, concluyeron también los investigadores canadienses.

RCI con información de Estadísticas Canadá y del estudio « Disparités socioéconomiques en matière d'espérance de vie et d'espérance de vie en santé au sein de la population à domicile au Canada », 2020.