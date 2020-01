Expectativa por audiencia de extradición de ejecutiva de Huawei

Este lunes 20 de enero podría definir la suerte de una ejecutiva del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, cuando se llevará a cabo la esperada audiencia para tratar un pedido de extradición presentado por Estados Unidos.

Meng Wanzhou, se encuentra desde hace poco más de un año bajo detención bajo caución, tras haber sido arrestada por las autoridades canadienses, luego que la justicia estadounidense la acusó de violar un embargo contra Irán.

Washington sostuvo que la mujer mintió sobre los negocios llevados a cabo por una filial de Huawei en la república islámica, lo que habría podido llevar a un banco a violar las sanciones financieras que pesaban contra ese país.

El presunto engaño se ha convertido en el eje central de la puja jurídica entre las justicia estadounidense, las autoridades canadienses y los abogados de la mujer. Estos últimos intentan demostrar que el cargo que se le imputa a su defendida no constituye un delito en Canadá, ya que el país no aplicó sanciones a los iraníes, por lo que la extradición de la mujer, que reside legalmente en el país, no sería realizable.

Por el contrario, si los magistrados que tienen a cargo la causa aceptan la doble incriminación, es decir, consideran que la mujer también violó las leyes canadienses, podrían enviar a la ejecutiva a Estados Unidos, para que enfrente la justicia allí.

Algunos observadores criticaron la detención, sosteniendo que la misma se inscribe en el marco del enfrentamiento comercial que opone a Washington con Pekín.

Al mismo tiempo, el arresto tensó las relaciones chino-canadienses.

Dos ciudadanos de Canadá, Michael Kovrig y Michael Spavor fueron arrestados en el país asiático pocos días después de la aprehensión de la ejecutiva en Columbia Británica, en lo que el propio gobierno canadiense calificó en su momento como una represalia por parte de las autoridades chinas.

La mujer, se encuentra libre bajo caución y debe portar en todo momento una tobillera electrónica para vigilar sus movimientos.

Si la Corte de Columbia Británica considera que la ejecutiva no violó ninguna norma vigente en el país, entonces Meng Wanzhou recuperará su libertad en forma plena y podrá entrar y salir del país sin restricciones, al tiempo que se desechará el pedido de extradición.

Por el contrario, si los cargos son retenidos, la causa judicial pasará a una segunda etapa, que comenzará en junio próximo y donde la cuestión de la extradición ocupará el centro de las deliberaciones.

Los abogados de la empresaria sostienen que sus derechos fueron violados en el momento de su detención. Por su parte, Ottawa insiste en que la mujer ha sido objeto de todas las garantías legales que impone el caso y reclamó que los canadienses retenidos en China reciban el mismo trato.