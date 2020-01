El proyecto Frontier de la minera canadiense Teck Resources en Alberta

El proyecto de la mina Frontier Oil Sands (Frontier Arenas Bituminosas) propuesto por la minera canadiense Teck Resources, incluye la construcción, operación y recuperación de una mina a cielo abierto de arenas bituminosas con una capacidad de producción de aproximadamente 260.000 barril diarios de bitumen. El proyecto está ubicado en el noreste de la provincia de Alberta, en el oeste canadiense, aproximadamente a unos 110 kilómetros de Fort McMurray y se convertiría en la más importante mina de extracción petrolera de arenas bituminosas de Alberta.

Se trata de una mina explotada solo con camiones y palas que incluye dos pozos a cielo abierto, una planta de preparación del mineral, una planta de procesamiento del bitumen, instalaciones de gestión de residuos, servicios de apoyo, áreas de eliminación y almacenaje, una canalización de agua del río, un lago de compensación para la preservación del hábitat de los peces, un puente, caminos, una pista de aterrizaje y un campamento. Si se aprueba, el proyecto funcionaría durante 41 años.

Recordemos que la entrada parlamentaria en Ottawa se realizó este lunes 27 de enero y según la analista política Chantal Hébert, entre los expedientes espinosos que esperan a al gobierno minoritario de Justin Trudeau se encuentran la ratificación del nuevo tratado de libre comercio norteamericano T-MEC o ACEUM por sus siglas en francés, la ampliación de la ayuda médica a morir y el proyecto de la Mina Frontier, que divide al consejo de ministros de Trudeau. Según la analista Chantal Hebert, el oleoducto Transmountain es un proyecto menor comparado al proyecto Frontier. Para la minera canadiense Teck Resources sería la primera incursión en las arenas bituminosas, dice Eric Pineault, profesor en el Instituto de Ciencias del Medioambiente en la Universidad de Quebec en Montreal, UQÀM.

TRANSMOUNTAIN ES UN PROYECTO MENOR COMPARADO A FRONTIER https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/FRONTERA-1.mp3 Es un proyecto muy ambicioso de 24.000 hectáreas de superficie. Es un proyecto clásico de arenas bituminosas. Se cortan todos los árboles y la vegetación en esa área, se eliminan los pantanos. Después se extrae la arena con su contenido de bitumen, se procesa en el lugar para extraer su petróleo. En términos de superficie y volumen será un proyecto inmenso.

Teck Resources está implicado ya en un pequeño proyecto de arenas bituminosas en Fort Hills, Alberta. Esta minera canadiense está especializada en la extracción, transformación y distribución de plomo, zinc y carbón. Y con el Proyecto Frontier sería su primera incursión en la extracción de arenas bituminosas. Y su primer gran proyecto en este campo.

Este gran proyecto no le gusta para nada a los ambientalistas por todas las consecuencias ambientales que implica este tipo de extracción. Se perderían 3.000 hectáreas de bosques vírgenes, donde nunca se ha cortado un árbol, 1000 hectáreas de vegetación y 14.000 hectáreas de humedales. Todo esto tendrá graves consecuencias para la biodiversidad, pero lo que es peor es emite grandes cantidades de gas carbónico, dice Eric Pineault.

GRAVES CONSECUENCIAS PARA LA BIODIVERSIDAD https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/FRONTERA-2.mp3 Los pantanales son inmensos pozos de gas carbónico. Y cuando comenzamos a revolverlos las emisiones son importantes en términos de metano y de CO2. Después se extrae el petróleo con todas las consecuencias ambientales que eso implica. Es además un proyecto estructurante a largo plazo y eso también es importante, porque se habla de la neutralidad de carbono para el 2050. Y este proyecto va a alcanzar su producción máxima en 2040 o 2050 e irá más allá de 2060 en términos de producción. Entonces nos lleva lejos en el universo del petróleo.

Según el profesor Eric Pineault las evaluaciones del proyecto ya se hicieron y el Consejo de ministros del primer ministro Justin Trudeau debe estatuir. La evaluación dice que de un lado los daños y los problemas ambientales son graves, pero del otro lado es un proyecto estructurante para la economía de la provincia de Alberta.

Jason Kenney, primer ministro de esta provincia del oeste canadiense considera que la decisión del Consejo de ministros es un voto sobre el petróleo en Canadá y sobre Alberta. La minera vacila un poco porque para que el proyecto sea rentable el precio del barril de petróleo debe estar alrededor de los 67 o 68 dólares el barril y para que el proyecto sea rentable, Teck Resources estima que el barril de petróleo debe estar alrededor de 90 o 100 dólares el barril. Entonces, aunque el gobierno liberal de Justin Trudeau lo apruebe, no es seguro que la minera continúe con el proyecto por el momento, dice el profesor Pineault.

ESTRATEGIA DE TECK RESOURCES https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/FRONETERA-3.mp3 Conociendo bien la industria, tengo la impresión que por el momento Teck tiene un enfoque de opción. Es decir que va a buscar la aprobación lo cual representa una opción de explotación pero no hay apuro de sacar la maquinaria para preparar el sitio con el petróleo al precio actual.

Esta es una situación particular y contradictoria para el gobierno liberal porque si dice que sí, en el fondo renuncia a lograr sus objetivos de reducción de los gases con efecto invernadero, dejando en claro que es un gobierno que no se compromete a cumplir los Acuerdos de París. Si dice que no, es una señal que se le envía a la provincia de Alberta que la expansión de las arenas bituminosas no es algo que forme parte del modelo económico de Canadá.

El profesor Pineault piensa que para el gobierno de Justin Trudeau es una decisión más política que económica, porque desde el punto de la vista de la industria, ellos se encuentran en una fase de consolidación de la producción y no de expansión. Una decisión negativa no es algo que le cause un daño a la industria. Pero sería una señal política muy fuerte decir que Canadá no acepta más ese tipo de desarrollo económico porque no forma parte de ningún escenario compatible con los Acuerdos de París.

La COP 26 en Escocia este año es una reunión importante ya que las decisiones importantes se toman cada 5 años. En ese momento que los países aumentan sus ambiciones climáticas y para lograrlo hay que llegar con un compromiso serio. Y Canadá no puede seguir proclamándose como un líder ambiental y autorizar al mismo tiempo el desarrollo de proyectos como el de Teck Resources, porque no son compatibles con su compromiso. Pero el precio político de esa negativa para Justin Trudeau será muy elevado en términos de capacidad de ir a buscar apoyo en el oeste canadiense concluye Eric Pineault, profesor en el Instituto de Ciencias del Medioambiente en la Universidad de Quebec en Montreal, UQÀM.

Patrick Masbourian entrevistó a Eric Pineault

RCI/Radio Canada/teck.com/ceaa-acee.gc.ca/Internet