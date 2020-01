Tweet de la presidenta de la Federación de Mujeres de Quebec causa revuelo

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

En la actualidad, la ley tiene ya varios años y casi no se aplica o muy poco. A los clientes no los molesta nadie. Además no existe una campaña de información para tratar de cambiar las mentalidades. ¿Por qué piensa usted que los agentes correccionales y la Comisión piensa que es correcto que un hombre satisfaga sus deseos sexuales? Porque los consideran que son necesidades fundamentales que deben ser satisfechos.