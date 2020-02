Comisión Escolar de Montreal deplora falta de colaboración con la DPJ

En un informe presentado este lunes a la Comisión Especial sobre Derechos de los Niños y la Protección de la Juventud, la Comisión Escolar de Montreal (CSDM) deplora la poca colaboración con la Dirección de la Protección de la Juventud (DPJ).

En una entrevista en la emisión Le 15-18 de la red francesa de Radio-Canadá, la presidenta de la CSDM, Chaterine Harel Bourdon explicó la constatación de este informe. «Un alumno que cambia varias veces de escuela durante su recorrido académico, vera su rendimiento escolar afectado, cualquiera sea su situación», dijo la presidenta basándose sobre estudios en la materia.

Ella también nota que «este problema es aún más importante» para los niños a cargo de la DPJ.

El comunicado de prensa de la CSDM, publicado el martes, se basa sobre un estudio de la Escuela Nacional de Administración Pública que muestra que 17% de los jóvenes a cargo de la DPJ, seguidos en este estudio, habían alcanzado el nivel de estudio correspondiente a su edad, ósea secundaria 5, comparativamente a 75% de los jóvenes quebequenses.

«El personal de la escuela no es consultado cuando hay un cambio y esto es problemático. En la primavera pasada, a uno de nuestros directores de servicio le tomo tres semanas para revocar la decisión de la DPJ y dejar uno de sus alumnos en su escuela del barrio porque allí tenía una estabilidad y que esto funcionaba bien para el alumno», afirmó la presidente de la CSDM.

Catherine Harel Bourdon reveló que las escuelas no saben cuántos de sus alumnos estaban a cargo de la Dirección de la Protección de la Juventud, por razones de confidencialidad.

Un niño puede hacer todo su recorrido académico con nosotros y la dirección de la escuela nunca sabe que es un niño que está a cargo de la DJP. – Catherine Harel Bourdon, presidenta de la Comisión Escolar de Montreal

La presidenta también dice haber constado que varias denuncias hechas por personal de las escuelas no son tomadas en cuenta por la DPJ. «Ninguna dirección de escuela hace una denuncia sin razón», precisó ella.

« Los agentes de la DPJ deben saber lo que se hace en la escuela como prevención y la escuela debe entender lo que es evaluado por la DPJ. Porque si solo no dicen que la denuncia no fue retenida, nos dejan la impresión que no se hace nada y nosotros nos inquietamos por el bienestar del joven»

La trabajadoras sociales están tan ocupadas que no tienen este contacto con el entorno escolar para actuar en prevención y evitar las denuncias

Durante seis años, no hubo ningún comité global, indicó Catherine Harel Bourdon. Pero explicó que los agentes sociales hacen mucho trabajo, sobre todo en el sector centro-sur de la ciudad, conocido como uno de los más precarios de Montreal.

La presidenta también añadió que la prevención es necesaria para que no vuelva a suceder lo que pasó con la niña de Granby.

Cinco recomendaciones Crear un comité decisorio escolar – DPJ sobre el logro escolar de los niños de la DPJ, (un por comisión escolar) hecho de ejecutivos de ambas redes con un mandato concentrado en acciones y el seguido del éxito escolar de los niños de la DPJ. Reconocer en la ley la importancia del recorrido escolar de estos niños en su readaptación Reconocer concretamente la escuela y la comisión escolar como partenarios privilegiados de la DPJ. Reconocer la escuela como un factor de protección (estabilidad) por estos alumnos. Definir claramente la complementariedad de ambas redes. Ofrecer formaciones recriprocas sobre el funcionamiento de cada red (sistema escolar y Ley de Proteccion de la Juventud.)

En su informe, la CSDM propone cinco recomendaciones a la en Comisión especial sobre derechos de los niños y la protección de la juventud:

– Catherine Harel Bourdon fue entrevistada por Annie Desrochers.