Más inmigrantes sí, pero también más inversión del gobierno de Nuevo Brunswick

¿Qué hacen los inmigrantes en Nuevo Brunswick?

Según el censo de 2016, sabemos que los inmigrantes recientes (entre 2011 y 2016, incluidos los residentes no permanentes) están empleados de manera desproporcionada en la industria manufacturera, el alojamiento y los servicios de alimentación, la atención de la salud, el comercio minorista y los servicios profesionales.

En total, había 6.960 inmigrantes recientes y residentes no permanentes contados en el momento del censo que estaban activos en la fuerza de trabajo en Nueva Brunswick.

Utilizando el empleo por industria, los ingresos por empleo y otras fuentes de datos de la Oficina de Estadísticas de Canadá podemos estimar el impacto económico de los inmigrantes recientes (los que llegan al Canadá entre 2011 y 2016 y residiendo en New Brunswick en 2016). La principal suposición es que si estos inmigrantes no estuvieran desempeñando estos papeles en la economía de Nueva Brunswick, el impacto económico de esa actividad no se produciría en la provincia.

Resumen de los impactos de la inmigración en la economía de la provincia: