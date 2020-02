Alertas por invierno extremo para todas las regiones de Canadá

Todo el territorio canadiense está viviendo este viernes de los «placeres» invernales. De Este a Oeste del país, las provincias de Canadá enfrentan, según la zona, desde frío extremo, lluvias y vientos helados hasta grandes cantidades de nieve.

El ministerio de Medioambiente de Canadá publicó esta mañana advertencias para la gran mayoría de las regiones del país. Vea qué hay para cada provincia.

ESTE DE CANADÁ

Québec

La mayoría de las escuelas de la provincia mantuvieron cerradas sus puertas este viernes como consecuencia de una advertencia de tormenta de invierno para todas las regiones. Se esperan otros 20 o 30 centímetros de nieve hasta esta noche. Desde el jueves hasta esta mañana, se han recibido entre 10 y 15 centímetros de nieve. La nieve persistirá todo el día.

Todas las carreteras de las regiones a lo largo de los ríos San Lorenzo y Ottawa están parcialmente abiertas a la nieve cubierta de parches de hielo en algunos lugares y a los deslizamientos de nieve causados por la nieve soplada. La visibilidad también está extremadamente reducida y varios accidentes han tenido lugar, entre otros el de este camión-cisterna que llevaba sangre de cerdo en el Km 105 de la autopista 30 :

La compañía de autobuses Orléans Express canceló todas sus salidas. También se cancelan o retrasan muchos vuelos en los aeropuertos de Montreal, Quebec, Ottawa y Toronto. Es esencial verificar con las aerolíneas antes de llegar al aeropuerto.

El tren, que suele ser fiable en tiempo de tormenta, también se ve interrumpido, pero sólo en la ruta Montreal-Toronto, no por la nieve, sino por una manifestación cerca de Belleville, Ontario.

Además, los fuertes vientos del noreste soplarán hasta 60 kilómetros por hora, causando nieve. Considere la posibilidad de retrasar cualquier viaje no esencial hasta que las condiciones mejoren. La rápida acumulación de nieve dificultará el viaje. Prepárese para las condiciones cambiantes de las carreteras que se deterioran rápidamente. La visibilidad puede reducirse repentinamente a veces en la nieve pesada.

Ontario (Sur)

Se publicó un boletín meteorológico especial para la región de las Cataratas del Niágara. La nieve será por momentos muy fuerte durante la mañana.

A veces las ráfagas de nieve serán muy fuertes temprano esta mañana antes de volverse más ligeras alrededor del mediodía de hoy. Una capa de nieve adicional de hasta 5 cm es posible para cuando la nieve se detenga al final de la tarde.

La hora pico de la mañana fue difícil. El ministerio recomienda adaptar su conducción a las condiciones cambiantes de la carretera.

Ontario (Norte)

Advertencia de frío extremo en efecto para la región del norte de la provincia se pronostica una sensación térmica extrema de 45 grados bajo cero esta mañana.

Se espera que la sensación térmica se modere a lo largo del día.

La sensación térmica extrema de casi 45 grados bajo cero reaparecerá esta noche, durante la noche y el sábado por la mañana sobre los sectores orientales del extremo norte de Ontario.

El frío extremo afecta a todas las regiones de esa parte de la provincia.

PROVINCIAS MARÍTIMAS

Las escuelas de toda la región marítima, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador y la Isla del Príncipe Eduardo cerraron hoy en medio de una mezcla desordenada de granizo de hielo, lluvia y nieve helada, cortesía de una tormenta que se trasladó a la región durante la noche.

Las advertencias de lluvia helada se mantuvieron en vigor en toda Nueva Escocia, donde la conducción era traicionera durante el viaje matutino.

Algunas oficinas gubernamentales retrasaron la apertura y se cancelaron muchos vuelos en el Aeropuerto Internacional Stanfield de Halifax y en el Aeropuerto de Charlottetown.

A pesar de las condiciones de hielo, se informó de relativamente pocos cortes de energía en toda la región.

Terranova y Labrador

Se espera nieve, granizo y precipitaciones heladas. Acumulación total de nieve y gránulos de hielo: 10 a 15 cm.

Cantidades de precipitaciones congeladas llegarán a totales de 2 a 5 mm de la mañana a la noche.

La nieve que pasa este viernes se vuelve ocasionalmente pesada al final de la tarde. La nieve se convertirá en aguanieve esta noche y la lluvia helada durante la noche para los sectores orientales. Las precipitaciones cesarán cuando llueva o llovizne antes del amanecer del sábado.

Las ráfagas de nieve y los vientos racheados se desarrollarán durante el día el sábado y es probable que se acumulen de 2 a 5 cm adicionales, junto con las zonas de nieve que se soplen.

Nuevo Brunswick

Se pronostican cantidades significativas de nieve, granizos y posiblemente lluvia helada que terminarán el sábado por la mañana.

La nieve que pasa se mezclará con aguanieve o se convertirá en aguanieve esta mañana. También existe el riesgo de lluvia helada durante la mayor parte del día viernes y de la noche. Las precipitaciones volverán a la nieve durante la noche del viernes al sábado y luego se detendrán durante la noche. Se espera que la capa de nieve total alcance de 10 a posiblemente 15 centímetros.

Además, los fuertes vientos del norte esta noche y durante la noche probablemente resultarán en una reducción de la visibilidad al soplar la nieve en las zonas abiertas.

Las advertencias de lluvias heladas están en vigor para partes del sur de New Brunswick, una advertencia de nieve está en vigor para el centro de New Brunswick y una advertencia de tormenta de invierno está en vigor para el norte de New Brunswick.

OESTE

Columbia Británica

Un depresión atmosférica en rápido movimiento se aproxima a la costa sur de la Columbia Británica. Los fuertes vientos afectarán a la costa de la Columbia Británica desde el mediodía de hoy hasta la mañana del sábado.

Los sectores occidentales de la isla de Vancouver, desde Zeballos hasta Sooke y los sectores meridionales de Victoria están actualmente bajo alerta de viento.

Se espera que la baja se acerque al norte de la isla de Vancouver esta tarde y luego cruce la isla de Vancouver por la tarde.

Se espera que esta tarde se desarrollen vientos bajos y fuertes del sudeste de hasta 70 km/h sobre los sectores norte de la Isla de Vancouver Este y la Costa del Sol. Los fuertes vientos del suroeste, de 50 a 70 km/h, se extenderán por el sur de las islas del Golfo, la isla de Vancouver, las zonas interiores y las zonas meridionales del área metropolitana de Vancouver y el valle occidental del Fraser a partir del final de la tarde.

Se prevé que los fuertes vientos del noroeste, de hasta 70 km/h, se desplacen a través del Estrecho de Georgia y podrían afectar a las zonas occidentales de la zona de Greater Vancouver, cerca del Estrecho de Georgia.

CENTRO DE CANADÁ

Manitoba

Advertencia de frío extremo en efecto para gran parte del territorio de la provincia situada en pleno centro de Canadá en lo que se conoce como Las Praderas canadienses.

Se espera un episodio en el que la sensación térmica será muy baja. Las temperaturas entre -30 y -35 y los vientos moderados producirán una sensación térmica de menos 40 o más fría esta mañana. El frío del viento se calmará esta mañana.

LEJANO NORTE

Nunavut

Advertencia de frío extremo en efecto para esta región del Ártico de Canadá. Se espera un largo episodio de frío del viento muy fuerte.

El frío del viento se reducirá durante el día, pero bajará hasta el extremo durante la noche y mañana por la mañana temprano. Esta tendencia persistirá hasta el domingo por la mañana.

El frío extremo afecta a todos.

Los riesgos son mayores para los niños pequeños, los ancianos, las personas con enfermedades crónicas y los que trabajan o hacen ejercicio al aire libre.

El ministerio de Medioambiente recomienda a todos que se abriguen adecuadamente usando varias capas de ropa, para que pueda quitárselas si tiene mucho calor. La capa exterior debe ser a prueba de viento.

Si hace demasiado frío afuera, también lo debe hacer su mascota. Moverse continuamente para conservar el calor corporal y salir del viento.

RCI con informaciones de Ministerio de Medioambiente de Canadá.