Coronavirus: epidemia de desinformación en la era de las redes sociales

La desinformación puede llegar a ser un flagelo tan o más agresivo que las enfermedades en sí mismas. En la era de las redes sociales, esta desinformación causa estragos, con la viralización de noticias fatídicas que no nos dejan ver la realidad. A partir de las informaciones falsas y de la alarma social provocada gracias a estas noticias, la OMS, de la mano de su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió sobre la necesidad de luchar contra el virus de la desinformación que se propaga mucho más rápido que el coronavirus, gracias al internet en general y las redes sociales en particular, provocando lo que algunos medios llaman una “infodemia”, donde se viralizan informaciones inexactas, sensacionalistas e imposibles de verificar.

En efecto, hasta el momento, el virus 2019-nCoV, conocido por el público en general como coronavirus o “el virus de Wuhan» se ha cobrado la vida de aproximadamente 560 personas, y un total de infectados en el mundo de 191 (en 25 países) y en China de 24.363 personas, dejando al país asiático con el 99% de los casos en todo el mundo. Esta identificación geográfica no intenta bajo ningún punto de vista dejar de prestarle atención a este brote epidémico, aunque sí demostrar que los esfuerzos de la OMS y de los diversos gobiernos afectados está comenzando a dar resultado, es decir, que el virus no se propaga con la misma rapidez que lo hacía en las primeras semanas.

Según el director general de la OMS, en un texto publicado por RFI, “las plataformas y redes sociales como Twitter, Facebook, Tencent y TikTok han tomado medidas para limitar la propagación de la desinformación; en el mismo texto, Ghebreyesus pidió combatir la propagación de rumores y la desinformación, dejando en claro que la OMS está trabajando con Google para asegurar que las personas que buscan información sobre esta epidemia accedan prioritariamente a la información de la organización y no a noticias virales sin confirmación oficial.

Pasamos a enumerar algunas de las “noticias engañosas o directamente falsas” que circulan por internet y en redes sociales con respecto al Coronavirus.

El humo generado por los petardos es capaz de acabar con el patógeno: Falso

Nada más alejado de la realidad. La OMS recuerda que este tipo de prácticas no contrarresta el Coronavirus y que lo más probable es que provoque quemaduras, irritación de ojos, garganta y pulmones.

Los productos encargados en China vienen contaminados y transportan el virus: Falso

La OMS ha realizado diversos análisis y llegó a la conclusión que el coronavirus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas, cartón o paquetes.

El aceite de sésamo es capaz de acabar con el virus en diversas superficies: Falso

Los productos que pueden acabar con el virus en las superficies son los desinfectantes elaborados con cloro o lavandina (lejía). En el caso de la piel, la recomendación es la utilización de desinfectantes tipo alcohol en gel, antisépticos a base de cloruro de benzalconio.

Video de sopa de murciélago en Wuhan: Falso

El video existe, pero no fue filmado en Wuhan; es más, no fue filmado en territorio Chino. Este video fue originalmente producido por un blogger durante un viaje a Palau, un archipiélago en el océano Pacífico occidental. El video reapareció durante las primeras semanas del comienzo de la propagación del Coronavirus y se volvió viral acusando de alguna manera al país asiático de provocar el virus porque su gente come regularmente sopa de murciélago, afirmación que también resulta ser falsa. Lo que sí fue corroborado es que hay “evidencias” que el nuevo virus surgió de un mercado ilegal de animales salvajes en Wuhan.

Foto de “Personas Cayendo en la calle por el coronavirus”: Falso

Una imagen de una plaza tomada desde arriba mostrando gente tirada en el suelo alertando que la gente caía muerta en China por el virus se hizo viral hace algunas semanas. Luego, se demostró que en realidad dicha foto es producto de un trabajo artístico realizado en Alemania, más precisamente en Fráncfort en el 2014, para recordar las víctimas del campo de concentración nazi de Katzbach.

Teoría de un virus planeado: Falso

Esta información circuló sobre todo en grupos antivacunas y sitios de conspiraciones. Mediante las redes sociales, y luego del primer caso en Estados Unidos, un famoso youtuber y “teórico de las conspiraciones” aseguró que existía una patente presentada ya hace varios años en el Reino Unido que hablaba del desarrollo de un coronavirus para uso potencial como vacuna para tratar o prevenir enfermedades en vías respiratorias.

La ingesta de agua tibia previene el contagio: Falso

Esta información fue atribuida a las autoridades sanitarias de Canadá.

a)Bill Gates creó el virus y tiene la patente, b) su fundación predijo la epidemia de coronavirus: Falso

La fundación del creador de Microsoft efectivamente realizó un evento con diversas instituciones educacionales y otras no gubernamentales dónde se planteó un simulacro para dar alternativas de respuestas en caso de pandemia grave. Durante la presentación se mostraron modelos de distintas cepas de coronavirus basándose en epidemias de años anteriores.

Video de joven con vómitos de líquido negro: Falso

En realidad se trata del video de una chica que presumiblemente está vomitando a causa de una borrachera. Este video se hizo viral con una leyenda que rezaba: “partido comunista bloquea videos, este se filtró vía Hong Kong”.

Y como si esto fuera poco, con la locura que las informaciones “falsas” que recorren las redes provocan en la opinión pública, un informe de “La Presse canadienne” indica que hackers de diferentes partes del mundo están aprovechando esta crisis para enviar correos electrónicos malintencionados que podrían cobrar muchas más víctimas, no con el coronavirus pero sobre todo, con virus informáticos para acceder a información sensible en los teléfonos y ordenadores de los usuarios. Dicho correo contiene un vínculo donde el usuario hace clic para conocer más sobre la enfermedad “Coronavirus” y con ese gesto, se instala automáticamente un software malicioso para robar información sensible. Por el momento, este tipo de trampas está circunscripta a Asia, aunque IBM asegura que se espera que este tipo de táctica sea utilizada en otros idiomas y en todo el mundo.

Fuentes: OMS, RFI, BBC, UN, PC, agencias