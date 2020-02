Canadá publica el Marco federal relativo a trastornos de estrés postraumático 

El gobierno de Canadá reconoce que el trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés), puede tener serias repercusiones en los canadienses, sus familias y el personal médico. Varios canadienses están expuestos a un riesgo mayor debido a la naturaleza de su empleo.

La ministra federal de Salud, Patty Hajdu anunció este jueves la publicación del Marco federal relativo a trastornos de estrés postraumático, un paso importante hacia un apoyo sostenido para las personas que sufren de este trastorno, que garantiza que las y los canadienses que lo sufren sean reconocidos y apoyados.

El gobierno de Canadá hace todo lo que está a su alcance para prestar el mejor apoyo posible a todos lo que viven con este trastorno. El Marco federal fue aprobado en primera instancia en 2018 después de haber consultado a canadienses y expertos de todo el país.

Este nuevo marco de trabajo continúa este impulso y garantizará una mayor colaboración con los responsables con el fin de reducir el estigma asociado al PTSD y promover las mejores prácticas relacionadas con el diagnóstico, el tratamiento y el manejo del problema.

“El PTSD afecta a muchos canadienses, sus familias, amigos y seres queridos. Los canadienses afectados por el PTSD merecen un gobierno que siempre esté presente para apoyarlos y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Estoy profundamente agradecida con todos los que contribuyeron al desarrollo del marco, compartiendo historias, desafíos y victorias sobre PTSD. Todavía queda mucho por hacer, pero este marco nos permitirá avanzar y apoyar mejor a quienes luchan contra este trastorno” Patty Hajdu, ministra federal de Salud.

Teniendo en cuenta que muchos de los ex soldados canadienses, que han regresado al país después de haber servido en el extranjero, sufren de este trastorno, Lawrence MacAulay, ministro de los ex combatientes afirma que se ha recorrido mucho camino en la comprensión del gobierno con respecto a estas “heridas invisibles” de las que pueden sufrir los ex soldados, pero que se sabe que hay que hacer mucho más.

“Este marco es testigo del compromiso de nuestro gobierno en apoyar programas y tratamientos eficaces para todos estos valientes canadienses. Felicito a todos los que contribuyeron a la creación de este marco federal y agradezco por sus sacrificios a todos los valerosos canadienses que se beneficiarán”, dice el ministro Lawrence MacAulay.

Recordemos que el Trastorno de estrés postraumático, PTSD, es una enfermedad real, que puede afectar a las personas después de haber vivido o visto un evento traumático, como una guerra, un huracán, una violación, abuso físico o un accidente grave. El PTSD puede hacer sentir al que lo sufre, estresado y con miedo aún después que el peligro que haya pasado.

RCI/canada.ca/mentalhealth.gov