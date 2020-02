SpaceX orbitará la tierra con turistas espaciales en 2021

La carrera espacial sigue su paso agigantado desmarcandose de la historia, donde los gobiernos más poderosos creaban sus cohetes con la intención de ser los primeros en hacer tal o cual viaje espacial dejando en claro que esta tecnología podría ser usada con fines militares. Hoy en día existe otra carrera, con varias empresas privadas trabajando en sus cohetes, en una nueva filosofía conocida como NewSpace, y que también pretende la conquista del espacio, pero sobre todo desde el punto de vista del turismo espacial y con la idea de, en algún momento, poder colonizar otros planetas.

En esta industria privada emergente se encuentran varios proyectos, entre ellos Virgin Galactic (empresa del multimillonario Sir Richard Branson, propietario de Virgin Group), Blue Origin (empresa fundada por Jeff Bezos, fundador de Amazon) y SpaceX (empresa fundada en 2002 por Elon Musk, cofundador de PayPal, Tesla Motors, Hyperloop, entre otras). SpaceX, en sociedad con Space Adventures (compañía fundada en 1998, pionera en turismo espacial quien fue la encargada de enviar a los primeros civiles del mundo a un viaje espacial) buscará realizar su primer viaje para turistas entre fines del año 2021 y mediados del 2022. El proyecto incluye la posibilidad de enviar 4 turistas, seleccionados por Space Adventures, para realizar un viaje siguiendo la órbita de nuestro planeta durante aproximadamente 5 días. Este viaje fue catalogado como “vuelo libre” que implica que la cápsula no tendrá dentro de sus planes acoplarse a la estación espacial internacional sino sólo realizar un “paseo” orbital antes de regresar a la tierra. Como una gran parte de los lanzamientos hacia el espacio, este está previsto ser realizado desde la base espacial de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, EEUU.

La planificación de este viaje tan particular incluye la utilización de una cápsula “SpaceX Crew Dragon”, creada por SpaceX y presentada esta semana, en la cual, los 4 elegidos orbitarán dos o tres veces la Tierra, a una altura de aproximadamente 400 kilómetros de la Estación Espacial Internacional. Según informa la cadena estadounidense CNBC, el presidente de SpaceX Gwynne Shotwell destacó en una declaración pública que “esta misión histórica forjará un camino para hacer posibles los vuelos espaciales para todas las personas que sueñan con ello”. Shotwell también resaltó que la empresa se siente encantada de trabajar con el equipo de Space Adventures en la misión.

SpaceX Crew Dragon es una cápsula que fue desarrollada por la empresa de Elon Musk para la NASA con la finalidad de transportar astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. La primera misión oficial de transporte de astronautas se llevará a cabo entre abril y junio del corriente año.

Un dato no menos interesante es que los términos económico-financieros del viaje no fueron revelados, es decir que no se sabe a ciencia cierta quiénes serán los millonarios que podrán viajar en la cápsula Dragon y cuánto costará el pasaje. Pero para tener una idea de lo que un viaje de estas características podría costar, los medios hacen referencia a un trato que no prosperó entre SpaceX y la empresa Bigelow Aerospace para llevar personas a la EEI, en misiones privadas de hasta 30 días, con un costo de 52 millones de dólares por persona.

Se podría decir que esta es la primera vez que los asientos de una cápsula de SpaceX se ponen a la venta al público. En septiembre del 2018, la empresa de Elon Musk cerró un trato con el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, para realizar un vuelo tripulado alrededor de la luna, pero en una nave que todavía está en desarrollo, llamada Big Falcon Rocket. Si bien nunca fue confirmada la suma que el japonés pagó por dicha oportunidad, los medios de comunicación que siguieron la noticia hablaban que el multimillonario había absorbido una parte significativa del costo del desarrollo de dicho cohete.

Es importante remarcar que SpaceX no es ni la primera ni la única de las grandes empresas privadas espaciales en planear misiones turísticas para particulares. Las otras dos importantes, es decir Virgin Galactic y Blue Origin, quizás no son tan ambiciosas por el momento, pero proponen ya viajes para vivir en carne propia la sensación de ingravidez que se vive en el espacio.

