Justin Trudeau dijo haber tomado «decisión estúpida» al disfrazarse de Aladino

«Todos los canadienses deben dejar de evitar las preguntas difíciles y examinar detenidamente la discriminación sistémica contra los canadienses negros»

En el marco del Mes de la Historia de los Negros, en una recepción con miembros de comunidades negras el lunes en Ottawa, Justin Trudeau fue cuestionado por la presentadora Marci Ien sobre su decisión, en 2011, de disfrazarse de Aladino y de otros personajes negros y pintarse la cara durante una fiesta en una escuela privada donde trabajó como profesor cuando tenía 29 años y en otros eventos semejantes.

El primer ministro dijo reconocer que tomó «algunas decisiones realmente estúpidas» que pueden tener consecuencias de las que no se dio cuenta en ese momento.

Recordemos que durante la campaña electoral del otoño del 2019, ffotos y un video de Justin Trudeau usando maquillaje para oscurecer su piel salieron a la superficie, creando estupor en el equipo liberal y obligando al Primer Ministro a disculparse larga y repetidamente por su comportamiento. Explicó que no se dio cuenta en ese momento de lo ofensivo que era llevar una «cara negra» o como también se le conoce a este maquillaje «blackface».

Justin Trudeau dijo que este episodio lo hizo estar «aún más decidido a apoyar a esta comunidad y a luchar cada día contra las barreras y la discriminación que son tan invisibles para tantas personas», aún en Canadá.

The Prime Minister of Canada @JustinTrudeau clearly equates black people with monkeyspic.twitter.com/kqKxMnjtnR

— WEXIT Barbie (@WexitBarbie) September 28, 2019