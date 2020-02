Son 40 los países afectados por el coronavirus

Un grupo de canadienses que se encuentra en Irán pidió la intervención del gobierno federal, para lograr abandonar ese país, que se encuentra en medio de un contagio progresivo de coronavirus.

Hasta el momento, Canadá repatrió a más de 500 personas de zonas afectadas por el mal, principalmente en la región de Hubei, la provincia china que es considerada como el foco de donde surgió el contagio.

De todos modos, algunos compatriotas, entre ellos varios que se encuentran afectados en Japón, no pudieron aún volver al país, ya que las autoridades decidieron que no podrán ingresar al territorio hasta que no se encuentren restablecidos.

La situación para los canadienses y para el resto de las personas en Irán se complicó en las últimas jornadas, con un aumento considerable del número de contagios que se registran en esa nación asiática. El cuadro de situación llevó a algunas naciones vecinas, como Turquía y Pakistán, a cerrar sus fronteras, para evitar que personas enfermas puedan ingresar en sus territorios.

Las maniobras para facilitar la salida de los canadienses del territorio iraní se complican, por el hecho de que Ottawa no cuenta con representación diplomática en Teherán desde 2012. Las gestiones consulares para los canadienses en Irán son atendidas desde la embajada en Ankara, Turquía.

Por su parte, la ministra federal de Salud, Patty Hajdu, dijo que la capacidad de repatriación por parte de Canadá se encuentra limitada, en razón de la expansión que la coronavirus ha alcanzado en las últimas horas, afectando a 40 países.

Las cifras brindadas el miércoles por la mañana por el contador en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, indican que los decesos son ahora 2768, de los que 2615 ocurrieron en la provincia de Hubei.

La cantidad de contagios confirmados a nivel mundial es de 81.191, de los que 78.064 se produjeron en China Continental.

En tanto, los pacientes recuperados alcanzan a 30.258, con 20.951 en Hubei.

Corea del Sur es el territorio más afectado fuera de China, con 1261, Italia 322, Japón 178, Irán 139, Singapur 91 y Hong Kong 89.

En Europa, detrás de Italia se ubica Alemania con 18 casos, Francia 15 y Reino Unido 13.

En América del Norte, Estados Unidos suma 57 personas afectadas, mientras que Canadá se mantiene en 11.

Por último, América Latina aparece en el contador aún exenta de contagios de la enfermedad, aunque las autoridades de Brasil confirmaron un caso, que se trata de una persona que retornó recientemente de Italia.