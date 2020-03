Semanasanteros y Herencias: Los proyectos del fotógrafo Mathias Maumont Perafán

“Había como un coctel muy especial que no tiene nada que ver con las fotos que uno puede ver en Internet de las procesiones. De la cosa que todo el mundo conoce que es como el marketing de la Semana Santa. A mí me llamaba la atención, pues la realidad que yo había visto desde niño. Que eran las cosas más sencillas, pero que es donde está la autenticidad de la Semana Santa y Semananteros porque me interesaba a la gente de la Semana Santa, por eso lo llamé así” Mathias Maumont Perafán, fotógrafo.