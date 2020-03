Justin Trudeau rinde homenaje a mujeres inmigrantes en Canadá en Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el primer ministro de Canadá hizo una declaración oficial en la que reiteró que su gobierno está comprometido a construir un futuro en el que todos tengan las mismas oportunidades de éxito. En su alocución, Justin Trudeau homenajeó a varias mujeres inmigrantes que sobresalen en ámbitos como la seguridad, la política sanitaria y el desarrollo sostenible.

Today, we celebrate all the incredible women & girls who are challenging norms and changing our country for the better. It’s #BecauseOfYou that we have taken, and will keep taking, steps towards making real & lasting gender equality a reality. #IWD2020 https://t.co/x1RYC4yZuA pic.twitter.com/S6vMuH26wa

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 8, 2020