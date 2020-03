Coronavirus: Justin Trudeau y su familia en confinamiento voluntario

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, su esposa Sophie Grégoire y sus hijos, decidieron aislarse voluntariamente este jueves. Gregoire estuvo experimentando síntomas de gripe y fiebre baja desde el miércoles por la noche por lo que se sometió a una prueba médica por el coronavirus y está a la espera de los resultados. Acaba de regresar de un viaje a Londres.

La oficina del primer ministro dijo que en Canadá seguimos basando todas nuestras decisiones en la ciencia y en la mejor información de nuestros profesionales de la salud y expertos en salud pública para proteger el bienestar de los canadienses y reducir los riesgos asociados con el COVID-19 en el país.

Jagmeet Singh, líder del NPD, compartió un tuit diciendo que está en casa, sintiéndose mal pero que por el momento no parece haber una relación con el coronavirus.

Friends, I am at home today, feeling unwell. I have been in contact with a doctor and they do not believe I have symptoms consistent with COVID19. But their advice is for me to limit contact with the public until I am feeling better.

— Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) March 12, 2020