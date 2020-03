Pandemia de coronavirus contagia universo deportivo internacional y canadiense

La suspensión hasta nuevo aviso de las temporadas de la Liga Nacional de Hockey (LNH) y de la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA por su siglas en inglés), así como la cancelación de los Campeonatos Mundiales de Patinaje Artístico en Montreal, la suspensión de las actividades de la Liga Mayor de Fútbol (MLS) y de la Liga de Campeones de la Concacaf son algunos de los eventos que se repercuten como la pandemia anunciada el miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No cabe duda, los efectos del coronavirus comenzaron a sentirse en el multimillonario mundo del deporte. Desde la última semana de enero, no han pasado 24 horas sin que no se haya aplazado, movido o cancelado un evento deportivo por completo.

«Nuestro objetivo es reanudar el juego tan pronto como sea apropiado y prudente hacerlo, para terminar la temporada y devolver la Copa Stanley», dijo Gary Bettman, comisario de la LNH.

La NBA por su parte, anunció su decisión el miércoles por la noche después de una prueba positiva de COVID-19 por un jugador de los Utah Jazz. La NHL y la NBA comparten algunos lugares.

Según la información reportada por el New York Post, la NHL ha pedido a los equipos que mantengan las fechas disponibles en su estadio hasta finales de julio.

La propagación de COVID-19 ha llevado a la cuarentena en países como Italia, donde el fútbol y todos los demás deportes han sido suspendidos hasta el 3 de abril.

El Impact de Montreal

La decisión de la MLS de suspender la temporada fue anunciada mientras los jugadores del equipo de fútbol de Montreal el Impact, realizaban una sesión de prácticas en el Complexe sportif Marie-Victorin. Ninguno de ellos se reunió con los pocos periodistas que estaban allí.

De hecho, la MLS había llamado a los jugadores a un juego obligatorio después de las prácticas de esta mañana.

El programa del Impact para la semana incluía sesiones de práctica el viernes y el sábado por la mañana, incluyendo la disponibilidad de los medios para el entrenador jefe Thierry Henry el viernes. Además, el equipo de Montreal tenía previsto volar a Honduras el domingo.

Los Raptors de Toronto

Los jugadores del equipo de básquetbol profesional, los Toronto Raptors están todos en aislamiento esperando los resultados de sus pruebas de coronavirus.

El lunes, el equipo campeón de la NBA cruzó espadas con los Utah Jazz, cuyo jugador Rudy Gobert se convirtió en el primer jugador de la gira en contraer el virus.

El francés dio positivo por coronavirus el miércoles antes del partido de su equipo contra los Reyes de Sacramento. Otro jazzista, Donovan Mitchell, dio positivo el jueves.

Copa Mundial de Esquí de Fondo

La conferencia de prensa que se suponía que iba a dar inicio a la Copa Mundial de Esquí de Fondo en la ciudad de Quebec este fin de semana se ha cancelado.

Las otras dos paradas en suelo norteamericano, Minneapolis, Minnesota, el 17 de marzo y Canmore, Alberta, del 20 al 22 de marzo ya han sido canceladas.

El FIS desea tomar en consideración los acontecimientos de las últimas horas antes de hacer oficial su posición sobre el final de la temporada de esquí de fondo 2019-2020″, dice el comunicado de prensa de GESTEV, la empresa encargada de organizar la Copa del Mundo en la ciudad de Quebec.

Sin embargo, añadió en el mismo documento que «por parte de nuestra organización, todo está en marcha por el momento y estamos listos para acoger la Copa del Mundo este fin de semana, como estaba previsto».

El día anterior, la empresa organizadora había confirmado a la prensa canadiense que los equipos noruego e italiano estarán ausentes este fin de semana en la ciudad de Quebec.

Casos actualmente en Canadá

Las últimas cifras de casos confirmados y presuntos de COVID-19 en Canadá al 12 de marzo de 2020:

Ontario: 59 confirmados (cinco casos resueltos)

Columbia Británica: 46 confirmados, incluyendo una muerte (cuatro casos resuelto)

Alberta: 19 confirmados

Québec: 13 confirmados

New Brunswick: un presunto

Manitoba: un presunto

Saskatchewan: un presunto

Canadienses en cuarentena en el la base militar de Trenton: uno confirmado

Total: 141 (138 confirmados, tres presuntos; nueve casos resueltos)

RCI con informaciones de The Canadian Press, Radio-Canada Sports.