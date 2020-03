COVID-19: Investigadores canadienses aíslan el virus responsable

Un equipo de investigadores del Hospital Sunnybrook de la Universidad McMaster y de la Universidad de Toronto, ambas en la provincia de Ontario, ha jugado un papel central al lograr aislar y cultivar con éxito copias del virus responsable de COVID-19 en una instalación de contención de Nivel 3.

Este importante logro científico que culminó con el aislamiento del virus permitirá no solo a científicos canadienses sino del mundo, acelerar una investigación para desarrollar mejores pruebas de diagnóstico y avanzar en los tratamientos y vacunas.

En este y otros descubrimientos juega un papel fundamental el financiamiento a la investigacion científica.

La importancia del descubrimiento

El equipo canadiense aisló el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), el agente responsable del brote del COVID-19, que se cree que pasó de los murciélagos a los humanos.

La Dra. Samira Mubareka, microbióloga y médica especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Sunnybrook, dice que ella y sus colegas utilizaron «técnicas de virología tradicionales» para llegar a este descubrimiento.

En un laboratorio especializado, los investigadores tomaron el virus y «lo pusieron en las células para que pudiera replicarse», explica.

Arinjay Banerjee, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas de McMaster, se especializa en coronavirus y murciélagos, una combinación rara que le dio las calificaciones ideales para colaborar en este proyecto con colegas del Centro de Ciencias de la Salud del Hospital Sunnybrook y la Universidad de Toronto.

Trabajando en una instalación de contención segura en la Universidad de Toronto y utilizando muestras tomadas recientemente de dos pacientes en Canadá, el equipo pudo confirmar esta semana que había, no solamente aislado sino reproducido el virus, creando una fuente de COVID-19 para su estudio.

En estos momentos, ante la ya pandemia declarada por la OMS, científicos del mundo continúan quitándole horas al sueño en una carrera para desarrollar vacunas y tratamientos, y para construir una mejor comprensión de cómo se comporta el virus. Porque no se sabe todavía si el virus podrá ser eliminado completamente.

Sin el virus en laboratorio virus no hay avance, tampoco sin financiación

«Este descubrimiento será una herramienta muy, muy importante. Sin el virus aislado, no podría probar antivirales y vacunas.»

-Dra. Samira Mubakera, Hospital Sunnybrook

La comunidad científica canadiense espera que el haber logrado aislar el virus del COVID-19 lleve a importantes progresos.

El gobierno canadiense es consciente de la importancia de contribuir a la realización de investigaciones como la llevada a cabo por McMaster y la Universidad de Toronto.

Y ante el avance inexorable del nuevo coronavirus no dudó en inyectar sumas importantes dirigidas a centros universitarios de investigación, como lo destacó la ministra Patty Hajdu.

«Los investigadores de Canadá son algunos de los mejores del mundo, y esta financiación les permitirá realizar investigaciones innovadoras sobre un nuevo coronavirus. Proteger la salud y el bienestar de todos los canadienses es nuestra principal prioridad, y la investigación realizada gracias a estos fondos contribuirá a mitigar el brote de COVID-19».

– Patty Hajdu, Ministra de Salud.

“Necesitamos herramientas clave para desarrollar soluciones a esta pandemia. Si bien la respuesta inmediata es crucial, las soluciones a más largo plazo provienen de investigaciones esenciales sobre este nuevo virus”.

-Samira Mubareka, microbióloga y médica de enfermedades infecciosas en el hospital Sunnybrook.

«No se puede validar nada sin un virus», dijo Banerjee.

El trabajo de Banerjee significa ahora que la universidad McMaster tendrá muestras para investigar en sus propias instalaciones de seguridad biológica.

Karen Mossman es vicepresidenta interina de investigación de McMaster, quien también es supervisora de investigación de Banerjee.

Ella dice que las instalaciones donde los investigadores de McMaster trabajarán con el virus están altamente reguladas y aseguradas con múltiples capas de protección.

“Toda esta infraestructura ha sido construida para responder a crisis y brotes como este. Aquí es donde podemos impulsar la investigación”.

Gobierno de Canadá destina millones de dólares en investigación

El gobierno liberal canadiense siempre consideró primordial entre sus objetivos de políticas a largo plazo para el avance de la ciencia otorgar un financiamiento apropiado a centros de investigación así como a universidades.

Desde inicios del brote de COVID-19, y a medida que más países comenzaron a lidiar con los brotes de COVID-19, Ottawa decidió invertir más sobre este nuevo coronavirus para desarrollar herramientas y recursos para combatirlo, con una suma de 27 millones de dólares.

Esta inversión fue destinada a apoyar el trabajo de 47 equipos de investigación de todo Canadá que se centrarán en acelerar el desarrollo, las pruebas y la implementación de medidas para hacer frente al brote de COVID-19.

Participan diversas universidades del país, entre ellas:

University of British Columbia, Dalhousie University (Nueva Escocia), University of Ottawa, University of Alberta, University of Toronto, Université de Sherbrooke, Université Laval, University of Manitoba. McGill University, University of Western Ontario, entre otras.

El Gobierno de Canadá entregó los fondos a través de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR), el Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (NSERC), el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades (SSHRC), la Coordinación de Investigación de Canadá Comité (CRCC) a través del Fondo de Nuevas Fronteras en Investigación (NFRF), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y Genome Canada (GC).

Con información de McMaster-Sunnybrook-Gobierno de Canadá-Radio Canadá