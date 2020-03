Bancos y gobierno adoptan medidas económicas para vencer al coronavirus

Los principales bancos de Canadá dijeron el lunes que reducirían sus tasas de interés en 50 puntos básicos hasta el 2,95%, el nivel más bajo desde agosto de 2017. La medida entra en vigor este martes.

Los bancos canadienses que anunciaron esta medida son el Royal Bank of Canada (RBC), The Scotiabank, La Banque de Montréal (BMO), Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) y el Toronto-Dominion Bank (TD)

Esta reducción es el resultado del segundo recorte de las tasas de interés por parte del Banco de Canadá este mes. El Banco de Canadá bajó su tasa de referencia el viernes, después de un recorte de medio punto a principios de este mes para protegerse contra el impacto económico del brote de coronavirus. La Reserva Federal de EE.UU. redujo su tasa de préstamo a casi cero el domingo.

El analista económico de Radio-Canada, Gérard Filion, cree que a pesar de que los datos económicos no están enviando aún señales alarmantes de desaceleración o de recesión, los indicadores de confianza están cayendo. “El miedo se está extendiendo rápidamente.”

Y es para contrarrestar este miedo, que la Reserva Federal Estadounidense, su contraparte canadiense, el Banco Central de Canadá, y ahora también los bancos comerciales, están tomando estas medidas. Parece haber un entendimiento de que el banco central está tratando de evitar una caída de la confianza.

El consumo, el elemento clave del crecimiento de las economías

Brian Madden, gerente de cartera de Goodreid Investment Counsel, «los recortes de la tasa de interés son un control de daños, pero va a ser demasiado poco, demasiado tarde», dijo en entrevista con la agencia Reuters. Este analista dice que que ahora espera que las ganancias disminuyan para los bancos este año.

«La economía moderna se basa en la confianza y el crédito… si cada uno de nosotros se aprieta el cinturón en un 1% o 2%, cuando la economía sólo está creciendo en un 1% o 2%, el resultado es una recesión», dijo Madden.

Por su parte, el analista de Credit Suisse Mike Rizvanovic pronosticó el lunes una disminución de las ganancias para la mayoría de los bancos canadienses, con un «crecimiento muy modesto» que se reanudará en 2021, y una «incertidumbre material» en torno a las ganancias a corto plazo.

¿Miedo de una recesión?

El regulador financiero de Canadá dijo el viernes que reduciría a un mínimo histórico la cantidad de capital que los prestamistas deben mantener para protegerse contra los riesgos y así aumentar la capacidad de préstamo.

Según Rizvanovic, la reducción de las tasas se combinará con una recesión potencial para crear un año más sombrío de lo esperado para los prestamistas, inversores y analistas canadienses, dijo.

Las estanterías vacías están en una tienda de comestibles en North Vancouver, B.C., el lunes 16 de marzo de 2020.

Mientras que los bancos podrían beneficiarse de comisiones comerciales más altas debido a la volatilidad de los mercados como resultado de los temores sobre la pandemia, otras áreas, como la gestión de la riqueza, se verían afectadas por la disminución de la confianza de los consumidores, dijo Allan Small, asesor principal de inversiones de Allan Small Financial Group con HollisWealth.

«Los bancos son la línea de sangre de la economía», dijo Small. «Si la economía se está desacelerando, los bancos se van a desacelerar.»

El G7 decidido a vencer la pandemia y salvar la economía

En una declaración publicada por la Oficina del Primer Ministro de Canadá, los dirigentes del Grupo de los 7 países más industrializados del mundo, el G7, reconocieron que la pandemia del COVID-19 es una tragedia humana y una emergencia sanitaria mundial que supone una amenaza importante para la economía mundial.

“Estamos decididos a tomar todas las medidas necesarias para asegurar una respuesta mundial firme mediante una cooperación más estrecha y una mejor coordinación de nuestros esfuerzos. La situación actual puede requerir medidas de emergencia nacionales, pero seguimos comprometidos con la estabilidad económica mundial. Estamos convencidos de que para superar los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19, necesitamos adoptar un enfoque internacional fuertemente concertado que se base en la ciencia y los hechos y que sea coherente con nuestros valores democráticos y se apoye en los puntos fuertes de la empresa privada.”

Para lograr enfrentar esta situación, el G7 propuso “movilizar varios instrumentos a nuestra disposición, incluidas medidas monetarias y fiscales, para prestar apoyo inmediato”, en la medida en que sea necesario, a los trabajadores, las empresas y los sectores más afectados.

Esto, dice el comunicado, es particularmente importante para las pequeñas y medianas empresas y las familias trabajadoras.

También exhortamos a los bancos centrales a que sigan colaborando para establecer las medidas financieras necesarias para promover la estabilidad económica y financiera y estimular la recuperación y el crecimiento.”

Los dirigentes del Grupo de los 7 también pidieron a sus ministros de finanzas que consulten semanalmente la aplicación de estas medidas y que “desarrollen otras acciones efectivas de manera oportuna.”

En cuanto a la pandemia como tal, más allá de las economías, el G7 dijo que aumentará sus esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud en sus países y en todo el mundo y que dará su pleno apoyo a la Organización Mundial de la Salud en el cumplimiento de su mandato internacional de “ser líder en emergencias con consecuencias sanitarias, sin dejar ningún país atrás.”

Además, hicieron un llamado a todos los países, las organizaciones internacionales y el sector privado a que contribuyan a los esfuerzos mundiales, incluida la aplicación del Plan mundial de Preparación y Respuesta al Nuevo Coronavirus.

¿Qué es el Plan mundial de Preparación y Respuesta al Nuevo Coronavirus de la OMS?

Recordemos que en febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud indicó que para evitar una mayor propagación del brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV) tanto en China como a nivel mundial, y para proteger a los países cuyos sistemas de salud están menos preparados, la comunidad internacional puso en marcha un plan de preparación y respuesta que abarca el periodo comprendido entre febrero y abril de 2020 y para el que se necesitan 675 millones de dólares estadounidenses.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS señaló en esa ocasión que lo que más le preocupa es que algunos países no disponen de sistemas para detectar a las personas infectadas, en caso de que las haya.

“Necesitamos urgentemente ayuda para que estos sistemas de salud más frágiles puedan detectar, diagnosticar y atender a las personas que han contraído el virus, prevenir una mayor transmisión entre personas y proteger a los trabajadores sanitarios”

El número de muertes en Canadá por el coronavirus subió a cuatro el lunes, teniendo sólo una hasta el domingo. El número de infectados aumentó rápidamente a 439 este martes por la mañana, cuando hasta el lunes por la noche el número iba a 300.

Además, el primer ministro de Canadá anunció el lunes por la tarde, el cierre de las fronteras del país a todos los extranjeros, excepto a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes permanentes, para frenar la propagación del virus.

RCI con información de Reuters, Radio-Canada, Organización Mundial de la Salud, Oficina del Primer Ministro de Canadá.