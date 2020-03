COVID-19: Le Cirque du Soleil despide temporalmente a 2.600 empleados

El domingo 15 de marzo pasado, Le Cirque du Soleil anunció la suspensión de sus espectáculos permanentes en Las Vegas, Estados Unidos: Mystère, O, Zumanity, KÀ, The Beatles LOVE, Michael Jackson ONE y Blue Man Group.

Después del anuncio de la suspensión de estos espectáculos, Le Cirque du Soleil (El Circo del Sol) anunció hoy el despido temporal de 2.600 empleados, entre los que se pueden contar alrededor de 1.400 técnicos y otras personas que trabajan en la preparación de los espectáculos en la sede de Las Vegas y en las giras alrededor del mundo, y unos 1.200 artistas.

Esta decisión, que está vigente por un período indeterminado, fue tomada por la dirección de todos los espectáculos debido al brote de la COVID-19 a través de todo el planeta. El circo emplea alrededor de 4.900 en varios países.

En un correo electrónico enviado al diario The Gazette de Montreal, el Circo dice que “la compañía ha cerrado indefinidamente todas sus operaciones hasta que se controle el coronavirus y que sus artistas, empleados y el público no estén más a riesgo. Seguiremos monitoreando y evaluando la situación para determinar cuándo se reanudarán los espectáculos”. Los dirigentes del circo no precisaron si las personas que fueron despedidas recibirán una compensación durante todo el tiempo que estén sin empleo,

Sin embargo, estos despidos afectará en menor grado a las 1.600 personas que trabajan en la sede social de la compañía en Montreal, donde solo fueron despedidas unas 100 personas que trabajaban en el espectáculo Under the Same Sky.

Recordemos que el 17 de febrero pasado, la Caja de Pensiones e Inversiones de Quebec (CDPQ por sus siglas en francés), anunció la compra de 10% de la participación del fundador de Le Cirque du Soleil, Guy Laliberté por un monto no determinado,

La CPDQ es ahora propietaria de cerca de 20% de las acciones del circo. La sociedad de inversiones estadounidense TPG Capital posee 60% y la firma Fosun Capital Group de China posee 20% también.

RCI/La Presse Canadienne/Montrealgazette.com/cirquedusoleil.com