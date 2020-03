En época de aislamiento, reforzar la comunidad y contar nuestras historias

En el mar de noticias sobre el coronavirus que preocupan a muchos, hay algunas que promueven la esperanza y la solidaridad. Una de ellas es el lanzamiento del proyecto Tell our Stories / Racontons nos histoires del grupo ciudadano canadiense Friends of Canadian Broadcasting / Les Amis de la radiodiffusion.

«En las últimas décadas, cientos de periódicos y emisoras canadienses han cerrado, mientras que los que aún existen apenas se están recuperando. Lanzamos Tell Our Stories para luchar y preservar las historias canadienses. Defendemos la radio y teledifusión canadiense, CBC/Radio-Canada y a los medios de comunicación de nuestro país porque estas instituciones crean y mantienen la comunidad canadiense. Nos unen. En ese espíritu, pedimos a cinco cineastas canadienses que realizaran cinco documentales cortos para mostrarnos sus comunidades. El proyecto se llama Tell Our Stories. Hoy, estamos lanzando esas películas en línea en www.tellourstories.ca / https://racontonsnoshistoires.ca/«Friends of Canadian Broadcasting / Les Amis de la radiodiffusion

El grupo, que dice defender la «soberanía cultural y la democracia» de Canadá y que representa a más de 365.000 canadienses emitió un comunicado este lunes diciendo que hoy más que nunca, las historias sobre las comunidades propiamente canadienses, deben hacerse a conocer.

Además, dijo sentirse orgulloso de presentar estas diversas perspectivas canadienses que cuentan historias que van desde una fiesta en una cocina en la Isla Príncipe Eduardo con personas de todas las edades:

La historia de los Ahiarmiut, un grupo inuit de Nunavut que el gobierno canadiense reubicó por la fuerza entre 1949 y 1959, a través de los ojos de Mary (Ayaaq) Anontalik y David Serkoak, dos supervivientes decididos a mantener viva su historia y a recibir justicia.

O la de la leyenda del baloncesto callejero de Vancouver, Joey Haywood, ha pasado de ser un paria del baloncesto a un héroe popular moderno. En el centro de la historia de Joey está la relación entre el dolor, el trauma y la redención relacionada con el baloncesto que va más allá de las narraciones controladas e idealistas que se cuentan sobre el creciente deporte en el Canadá de hoy.

O descubra la vida cotidiana de una familia de refugiados sirios, cuatro años después de llegar a la ciudad de Quebec.

«Estas historias canadienses son vitales. Nos representan. Deben ser contadas. En esta época de crecientes temores y aislamiento, necesitamos reforzar nuestra conexión. Mientras exista nuestro grupo, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para preservar y proteger la conversación nacional de Canadá. » Friends of Canadian Broadcasting / Les Amis de la radiodiffusion

El lanzamiento de este proyecto de sitio internet ya estaba previsto mucho antes de que la crisis de la COVID-19 surgiera, pero para Friends of Canadian Broadcasting, «mientras usted se queda y se mantiene seguro» es un momento ideal para tomar unos minutos y disfrutar de estos documentales de Tell Our Stories, para compartirlos y para iniciar una discusión con sus amigos y familiares sobre por qué necesitamos contar nuestras propias historias, dicen los organizadores de este proyecto.

RCI con informaciones del Friends of Canadian Broadcasting / Les Amis de la radiodiffusion.