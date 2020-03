Canadá y Estados Unidos “cierran” su frontera

La frontera entre Canadá y Estados Unidos, dos de los socios comerciales más importantes del mundo, cierra transitoriamente, debido a la pandemia del coronavirus.

La medida fue anunciada por el titular de la Casa Blanca, Donald Trump, por medio de un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

Según comunicó el mandatario, la decisión fue adoptada en común acuerdo con el gobierno canadiense y abarca todo tráfico no esencial.

Si bien no se dieron a conocer detalles, todo parece indicar que el cierre limítrofe está orientado principalmente al tránsito de personas, cuando el mismo no implica cuestiones esenciales, pero no involucraría el cruce de mercancías, que por miles de millones de dólares son trasladadas a diario de uno a otro lado de la frontera.

Según la agencia The Canadian Press, fuentes del gobierno canadiense confirmaron que se habían llevado a cabo conversaciones bilaterales con el objetivo de decidir la política a adoptar en relación a la frontera mutua.

Días pasados, cuando el primer ministro Justin Trudeau anunció restricciones para el ingreso a Canadá de todos los extranjeros, con excepción de los ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos, una ola de críticas se hizo oír rápidamente, reclamando que la veda alcanzara a esas personas, debido al rápido incremento en el número de afectados con el coronavirus en el territorio estadounidense.

Del mismo modo, las restricciones decididas por Washington a los vuelos provenientes del exterior encendió las alarmas, ante la posibilidad de que Canadá se convirtiese en paso obligado para quienes intentan salir o entrar a Estados Unidos.

Si bien el cierre de la frontera fue objeto de intercambios entre Trudeau y Trump, el presidente estadounidense optó por las redes sociales para hacer pública la decisión sobre un tema tan delicado y, además, no parece haber coordinado con su par canadiense un momento para hacer el anuncio simultáneamente.

El mensaje de Trump fue puesto en línea una hora antes de una aparición en público de Trudeau, que estaba prevista para media mañana.

El intercambio comercial entre los dos países a través de la frontera terrestre llega a miles de millones de dólares por día, por lo que los responsables de uno como del otro lado de la frontera temen que todo control pueda perjudicar la libre circulación de esas mercancías.

La disposición, que es de carácter transitorio, no debería interferir con la actividad comercial.

Con datos de The Canadian Press.