24.000 soldados listos para movilizarse contra el coronavirus en Canadá

Miles de soldados canadienses participarán, en caso de ser convocados por el gobierno del Primer Ministro Trudeau, en prevenir la propagación del coronavirus, apoyarán logísticamente a las provincias y municipios y llevarán suministros médicos y apoyo a comunidades remotas vulnerables.

Corría el año 1998. Un año que quedó grabado en mi mente y también en mi corazón. Fue la primera misión que cubrí en el extranjero como periodista de Radio Canadá Internacional: el huracán Mitch, que devastó a Honduras y Nicaragua.

En esos países me encontré con un contingente de soldados canadienses que trabajaban contra reloj limpiando agua con unos aparatos traídos desde Canadá para que el cólera no se extendiera entre la población. Todavía recuerdo a los niños bebiendo alegremente de esa agua y la mirada de agradecimiento de sus padres. Para alguien que inicialmente venía de un país azotado por la violencia de golpes de Estados ,esa acción de militares canadiense en América central me hizo ver que era posible no temblar siempre a la vista de un uniformado.

También recuerdo las inundaciones causadas por las lluvias que a su vez provocaron el rápido deshielo de primavera y que arrasaron casas y terrenos en varios lugares en el país, como Ontario, Nuevo Brunswick y Quebec, en los últimos tres años.

En aquel entonces centenares de residentes tuvieron que ser evacuados por los militares canadienses.

El ejército será convocado nuevamente ante la crítica situación de la pandemia COVID-19 que no se detiene todavía.

Hasta el momento el papel de las Fuerzas Armadas en la crisis de COVID-19 se ha limitado a proporcionar equipos médicos para examinar a los canadienses evacuados de China, y ayudar al aislamiento de esas y otras personas en la mayor base aérea militar del país ubicada en Trenton, provincia de Ontario.

El Ministro de Defensa Harjit Sajjan dijo este lunes que serán movilizados unos 24 000 soldados en todas las provincias y territorios para ayudar en la lucha contra la pandemia.

El objetivo central de la incorporación de las fuerzas armadas será prevenir la propagación del coronavirus.

Luego, apoyarán logísticamente a las provincias y municipios en temas de transporte y comunicaciones.

También serán enviados equipos de reacción rápida dijo el ministro Harjit Sajjan, llevando suministros médicos y apoyo a comunidades remotas vulnerables a los brotes de COVID-19, entre ellas, las Primeras Naciones.

Este anuncio es el primer indicio concreto de que el gobierno liberal está dispuesto a pedir a las tropas que presten ayuda humanitaria, incluida la asistencia médica, en todo Canadá.

El general Jonathan Vance, jefe del Estado Mayor de la Defensa agregó que participarán militares con diferentes capacidades, como ingenieros y médicos en lugares donde la coyuntura indique necesidades de corta o larga duración.

La Marina tendrá un papel central

En el Pacífico, la fragata HMCS Regina y el buque de defensa costera HMCS Brandon, que actualmente realiza ejercicios de entrenamiento en el mar, han sido asignados a la respuesta a la pandemia.

La HMCS en la Ciudad de Quebec, una fragata patrullera, y la HMCS Moncton de Nuevo Brunswick están siendo preparadas en la costa este. Los miembros de la tripulación de ambos buques serán puestos en cuarentena en un hotel de Halifax, Nueva Escocia, antes de su partida para asegurarse de que no contraigan el virus.

El ministro Sajjan señaló que hasta el momento el ejército no ha recibido ninguna solicitud formal de asistencia de los gobiernos provinciales o territoriales.

RCI con información de Murray Brewster -CBC-Gobierno de Canadá.