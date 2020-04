Canadienses varados en Colombia en situación difícil piden ser repatriados

En la actualidad hay un grupo de 163 canadienses que se encuentran varados en Colombia debido a la COVID-19 y piden su repatriación al país.

El grupo está constituído por familias de todas las edades. Bebés, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, que se encontraban en Colombia de vacaciones o visitando a sus familiares. Está claro que muchas de estas personas no tienen cobertura médica y otras necesitan medicamentos que comienzan a escasear.

Nathalie Nope Hernández, una de las personas varadas en Colombia, nos dice que hace 3 semanas, cuando el gobierno de Canadá le pidió a sus ciudadanos y residentes regresar al país, muchos intentaron anticipar sus vuelos o simplemente comprar tiquetes nuevos ante la dificultad en hacer los cambios. Algunos tuvieron éxito, otros no. Está demás agregar que los precios de los tiquetes se dispararon y la situación comenzó a complicarse. A muchas de las personas que habían logrado cambiar sus tiquetes les cancelaron sus vuelos.

Entre tanto, la situación con respecto a la pandemia en Colombia comenzó a deteriorarse y las autoridades colombianas comenzaron a tomar medidas para tratar de detenerla. El 19 de marzo pasado, tras haberse negado durante varias semanas a cerrar las fronteras aéreas, el presidente colombiano Iván Duque prohibió la llegada de vuelos internacionales de pasajeros a los aeropuertos del país. “Una medida dolorosa pero necesaria” dijo el mandatario colombiano. El plazo para que tanto los colombianos que querían regresar al país como los extranjeros que querían regresar a los suyos fue muy corto. “Daremos el fin de semana para permitir a los extranjeros en tránsito que puedan salir del pais”, dijo el presidente Duque. Después del 23 de marzo, la salida de extranjeros se evaluará según los acuerdos entre los gobiernos, agregó Ángela Orozco, ministra de Transporte de Colombia.

Todas las personas de este grupo varado en Colombia están registradas en la página del gobierno canadiense para ciudadanos en el exterior (Registration of Canadians Abroad, ROCA). Muchos intentaron en vano comunicarse con la embajada de Canadá en Bogotá y con Asuntos Mundiales Canadá (Affaires mondiales Canadá) desde el momento en que sus vuelos fueron anulados. Todos comparten el sentimiento de frustración y desesperación al no tener ninguna respuesta por parte del gobierno canadiense.

El tiempo ha pasado y Colombia decretó el estado de confinamiento obligatorio, inicialmente por 19 días, pero ahora se habla de una posible prolongación. No hay transporte nacional. Las personas que forman parte de este grupo comienzan a angustiarse y desesperarse por regresar a Canadá, nos dice Nathalie.

La situación es cada vez más difícil para ellos y además, por el hecho de encontrarse en otro país, no pueden tener acceso al Subsidio Canadiense de Emergencia (Prestation Canadienne d’Urgence, PCU por sus siglas en francés) ni a ninguna otra ayuda gubernamental canadiense. Por el momento, la única ayuda que les es posible es la obtención de un préstamo de $5.000 dólares canadienses reembolsables en determinado tiempo.

“El 31 de marzo, la embajada empezó a contactar por correo a algunas de las personas registradas en ROCA, pero no a todas. En dicho correo se anuncia un vuelo de repatriamiento operado por Air Canada el 3 de abril de Bogotá a Toronto con un costo de $1017 dólares canadienses. Un precio considerado costoso dadas las circunstancias. En dicho correo es reiterativo que el tiquete no es reembolsable bajo ninguna circunstancia. Nos advierten que de tener cualquier síntoma, no nos dejan abordar y que una vez llegados a Toronto debemos buscar por nuestros medios la manera de llegar a nuestras respectivas ciudades” Nathalie Nope Hernández.