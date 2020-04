Implicación de Primeras Naciones es necesaria para aplanar curva de COVID-19

La Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador, APNQL, dice que teniendo en cuenta la movilización de las autoridades del Gobierno de Quebec ante la crisis mayor provocada por la pandemia de la COVID-19, es su deber de recordar que la vida y la salud de las Primeras Naciones de Quebec son tan importantes como la de todos los otros ciudadanos.

“Los hechos reportados por Radio Canadá en lo que respecta a las acciones tomadas por 2 establecimientos de una misma región que tienen como consecuencia un alto riesgo de propagación, son por lo menos preocupantes y merecen una atención inmediata por parte del Gobierno de Quebec y de las autoridades competentes en salud pública”, afirma Ghislain Picard, Jefe de la APNQL, en un comunicado.

Según el jefe Picard, el artículo de Radio Canadá informa que dos miembros de la Nación Innu, que presentaban síntomas de la COVID-19 no recibieron la atención y las consignas apropiadas de dos hospitales de la Costa Norte de la provincia.

“Desde el inicio de la crisis solicitamos una movilización substancial por parte del del Gobierno de Quebec, basada en el principio innegable de que en materia de salud pública, el gobierno provincial tiene que ejercer su responsabilidad, y esto incluye a los miembros de nuestras comunidades” Ghislain Picard.

Con el objetivo de aplanar la curva, los dirigentes de las Primeras Naciones piden sus acciones locales sean integradas con las de la red de salud pública y de seguridad civil. Ellos insisten en que sus poblaciones son mucho más vulnerables durante la pandemia y recuerdan que el sobrepoblamiento de las vivienda, la lejanía geográfica, la lengua, los factores de riesgo psicosociales, las altas tasas de enfermedades crónicas, la inseguridad alimentaria y la escasez de recursos y de profesionales, son todos factores que aumentan la vulnerabilidad de sus poblaciones. Y que en consecuencia, las decisiones y acciones de las autoridades de la salud pública deben adaptarse a esta realidad.

Por otra parte, la APNLQ felicita la decisión del gobierno de Quebec de controlar el acceso a ciertas regiones donde vive una mayoría de sus comunidades. A esto se suman las otras medidas adoptadas por ciertas comunidades para controlar y restringir el acceso a sus territorios.

Para limitar la propagación de la pandemia en sus comunidades, los dirigentes de las Primeras Naciones pidieron desde el principio que se tomen medidas que les permitan hacer las pruebas de detección a nivel local.

El jefe de la Asamblea de Primeras Naciones de Quebec y Labrador, agrega que si algunas comunidades lograron finalmente concluir un acuerdo a este respecto, muchas otras comunidades piden que se les de la misma oportunidad para limitar los desplazamientos, reducir así los riesgos de propagación y disminuir la ansiedad para sus miembros de tener que desplazarse inútilmente al exterior de sus comunidades. “La pandemia no hace excepciones, no discrimina y no tiene fronteras. La hora no está más para preguntarse de qué es responsable cada gobierno. La APNQL espera a que los gobiernos asuman sus responsabilidades”, concluye en su comunicado el Jefe Ghislain Picard.