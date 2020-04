Compañía de aviación canadiense toma medidas drásticas debido a la COVID-19

La compañía de aviación Chorus Aviation Inc. cuya sede se encuentra en Halifax, Nueva Escocia, provincia del este canadienses, afirmó este lunes en un comunicado que el impacto del brote del nuevo Coronavirus la obliga a tomar medidas drásticas para preservar su liquidez.

Chorus Aviation Inc. afirma que la pandemia de la COVID-19 ha sembrado una incertidumbre económica mundial y que por estas razones toma medidas dolorosas para manejar esta situación siempre cambiante y sin precedentes.

En el caso particular de la aviación, la pandemia ha dado lugar a estrictas restricciones de viaje y cancelaciones globales que afectan a todas las aerolíneas del mundo.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) estima en la actualidad una pérdida anual de 252.000 millones de dólares en ingresos de pasajeros en todo el mundo. E incluso, si el modelo de negocios de Chorus Aviation Inc. no lo expone a los riesgos del mercado que normalmente enfrentan las otras aerolíneas, prácticamente todos sus ingresos provienen de los clientes a través de su Acuerdo de Compra de Capacidad (Capacity Purchase Agreement, CPA) con Air Canada. Por el momento se desconoce el alcance completo de la duración y del impacto de la pandemia, dice Chorus Aviation Inc.

Joe Randell, Presidente y Director General, PDG, de la compañía dice que la industria está enfrentando la peor crisis de su historia. “La situación mundial es inestable y no hay signos de una reactivación a corto plazo”, dice Randell.

Según él, es devastador tener que tomar esa decisión pero debe licenciar a sus aproximadamente 3.000 empleados, muy a pesar de todos los éxitos que han logrado juntos. “Nuestros empleados se encuentran entre los más talentosos de la industria y estoy profundamente preocupado por la incertidumbre y la ansiedad que esta medida le está causando a ellos y sus familias” agrega el Presidente y Director General de la compañía.

La compañía suspenderá también su dividendo activo después del pago mensual regular a los accionistas el 17 de abril próximo, para preservar su liquidez y fortalecer su balance.

Chorus Aviation Inc. indicó que su PDG, Joe Randell, perderá 70% de su salario y que el salario de los miembros del equipo de gestión se reducirá en un 50%. El Consejo de administración redujo también la remuneración de sus miembros de un 25%.

