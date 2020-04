FoodRescue.ca crea fondo de 4.5 millones para distribuir ayuda alimentaria

FoodRecue.ca, una plataforma en línea del organismo Second Harvest anunció la creación de un fondo de 4.5 millones de dólares destinados a las comunidades canadienses. Este fondo brindará a las organizaciones comunitarias de todo el país los medios para que puedan distribuir ayuda alimentaria a los canadienses más necesitados.

Second Harvest intensifica sus actividades para responder a las necesidades alimentarias de emergencia creadas por la pandemia de la COVID-19 por intermedio de su plataforma FoodRescue.ca. Esta plataforma gratuita y fácil de utilizar permite a las empresas que tienen excedentes alimentarios, entrar en relación con las organizaciones caritativas sin ánimo de lucro situadas a proximidad, para donar estos alimentos en vez de perderlos.

Cabe señalar aquí que Second Harvest es la más grande organización de recuperación alimentaria en Canadá. Cuenta con numerosas redes para recuperar los alimentos perecederos en las cadenas de suministro y los envían a las organizaciones caritativas. Las cuales se encargan de distribuirlos en la comunidad a familias de escasos recursos y a los que sufren de inseguridad alimentaria. La COVID-19 ejerce una fuerte presión sobre los recursos de estas redes que deben hoy en día redoblar sus esfuerzos.

Los grupos comunitarios de todo tipo que se enfrentan a una demanda mayor de servicios y apoyo alimentario, pueden completar una solicitud de ayuda financiera a través de FoodRescue.ca. Esta ayuda será entregada en el transcurso de las próximas semanas.

Para evitar el desperdicio en este período de crisis, las empresas que tienen excedentes alimentarios están invitadas a visitar el sitio FoodRescue.ca y a ponerse en contacto con las organizaciones locales que necesitan ayuda. Se trata aquí de un esfuerzo para que ningún canadiense sufra de hambre durante este período de pandemia tan particular.

Second Harvest es no sólo la más grande organización de recuperación alimentaria sino que es también un órgano mundial de reflexión en este campo. Interviniendo en todas las etapas del suministro de alimentos, desde la granja hasta el comercio al por menor, Second Harvest recupera los alimentos excedentarios para evitar tirarlos a la basura.

Desde 1985, Second Harvest ha redistribuido más de 70 millones de kilos de alimentos. Con la ayuda de cientos de empresas, fundaciones y las comunidades, la organización recupera y reparte suficientes alimentos como para ofrecer más de 50.000 comidas diarias en una red cada vez más creciente de 1.500 organismos sociales en todo el país.

Second Harvest creó también FoodRescue.ca, la plataforma en línea gratuita que relaciona a las empresas con excedentes alimentario no vendidos a organizaciones locales, procurando así una seguridad alimentaria y protegiendo el medioambiente al mismo tiempo.

En respuesta a la pandemia mundial de la COVID-19, Second Harvest tomó las riendas de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), una alianza que reúne a los sectores público, privado y organismos sin ánimo de lucro, para asegurar la distribución alimentaria a las personas más vulnerables de las comunidades de todo Canadá.

RCI/Second Harvest