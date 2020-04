Después del Covid-19, ¿un regreso a la normalidad?

La pandemia del Covid-19, que ha paralizado las actividades cotidianas de miles de millones de personas en el mundo, ha puesto al desnudo una serie de realidades que se consideraban como algo “normal”.

Las leyes fundamentales del modelo capitalista: la existencia de los mercados, la puja constante entre oferta y demanda, el duelo entre economías planificadas y las que se encuentran a merced de los inversores, enfrentan un serio desafío cuando una pandemia quiebra los modos de venta de la fuerza de trabajo, o cuando las autoridades se ven obligadas a mantener a los trabajadores alejados de sus fuentes de trabajo y de los lugares donde ellos gastan sus salarios, paralizando los elementos más básicos de una economía de mercado.

Esta pandemia ha sido comparada con la peste negra, una enfermedad que entre 1340 y 1355 se expandió desde Asia hasta Europa matando a unos 25 millones de personas, una tercera parte de los habitantes en Europa. Esta peste, causada por la bacteria Yersinia pestis y también llamada peste bubónica, causó a su paso revueltas, debilitó profundamente al propio sistema feudal y forzó la reconfiguración del sistema económico imperante.

Esta crisis también ha demostrado que los conserjes, las enfermeras, los choferes de camión, los empleados que trabajan llenando de alimentos los estantes en los supermercados son más valiosos que lo que se pensaba, si se considera la valoración del trabajo de una persona a partir del salario que recibe.

La pandemia está demostrando que hay necesidades humanas que no pueden dejarse exclusivamente en manos del sector privado, que opera con los ojos puestos en las ganancias del próximo trimestre. En este sentido, el escritor Gerardo Ferro, nacido en Colombia y establecido en Montreal, planteó en las redes sociales una interrogante fundamental: ¿a qué normalidad se quiere retornar después de que pase la pandemia del Covid-10?

En su página en Facebook, Ferro sostiene que “Por estos días de confinamiento y pandemia, solemos terminar nuestras conversaciones telefónicas y virtuales con amigos y familiares con un ‘espero que todo vuelva pronto a la normalidad’. Pero ¿cuál es la normalidad a la que queremos volver? ¿La de un mundo que ha normalizado la falta de empatía y solidaridad hacia los otros, un mundo donde es normal que se le entregue la salud a los negocios privados, un mundo ansioso por el consumo desmedido, un mundo que sigue siendo cruel con los animales y que ha destruido la naturaleza y el medio ambiente, un mundo que prefiere gastar en la guerra y no en el cuidado de los otros, un mundo, en definitiva, donde se ha normalizado la relación mercantil entre los hombres y el ambiente por encima de la relación humana? ¿Acaso lo que estamos viviendo hoy no es, en gran parte, producto de esa normalización? Así que no, yo no quiero que todo vuelva a la normalidad. Yo aspiro a que salgamos de esta juntos como sociedad para que destruyamos esa normalidad, para que empecemos a construir un cambio real. Un cambio profundamente político. Hay que aprender de las crisis, y si salimos de esta para seguir siendo la misma sociedad de antes, habremos fracasado por completo y los muertos habrán sido en vano.