Experto canadiense en inteligencia artificial elegido en la Royal Society

El profesor de informática, experto en inteligencia artificial, Yoshua Bengio de la Universidad de Montreal, fue elegido como asociado o “Fellow” de la Royal Society de Londres.

El profesor Bengio, reconocido mundialmente por ser uno de los investigadores pioneros en Inteligencia Artificial (IA), es uno de los nuevos 62 asociados en esta prestigiosa institución científica inglesa y será recibido oficialmente en el mes de mayo 2021.

La ceremonia debía llevarse a cabo en el mes de julio próximo, pero la fecha fue pospuesta debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, declaró este miércoles la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural (Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge).

Entre los históricos miembros, que han sido elegidos en la Royal Society con carácter vitalicio y bajo criterios de excelencia científica se encuentran Isaac Newton, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Albert Einstein y Stephen Hawking, por nombrar solo algunos.

Creada el 28 de noviembre de 1660, el propósito fundamental de la Sociedad, reflejado en su acta constitutiva, es reconocer, promover y apoyar la excelencia en la ciencia e “impulsar la investigación científica y la difusión del conocimiento para beneficio de la humanidad”.

(Foto: Mila)

La Sociedad ha desempeñado un papel en algunos de los descubrimientos más fundamentales y significativos que han cambiado la vida en la historia científica. Los científicos de la Royal Society continúan haciendo contribuciones sobresalientes a la ciencia en muchas áreas de investigación. En 2011 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

El profesor Yoshua Bengio forma parte de un grupo de 62 científicos del Reino Unido, de la Mancomunidad Británica y del extranjero en haber sido elegidos en la Royal Society, de los cuales 51 en tanto que asociados (fellows), 10 como miembros extranjeros y 1 como miembro honorario.

Estos científicos fueron seleccionados entre unos 800 candidatos por sus contribuciones excepcionales en el avance del conocimiento, “con sus descubrimientos que van desde los primeros planetas fuera del sistema solar, hasta la creación del motor molecular más pequeño del mundo, nuevas pruebas matemáticas y tratamientos de enfermedades mundiales debilitantes”, dice el comunicado emitido este 29 de abril por la Royal Society.

Encarnando la naturaleza global de la ciencia, los nuevos elegidos de la Royal Society vienen de Suecia, Israel, Alemania, Australia, Canadá, científicos nacidos en el Reino Unido que trabajan en Europa y más allá. Entre ellos se incluyen a seis premios Nobel, así como líderes reconocidos internacionalmente en la industria y la ciencia.

“Yoshua Bengio, uno de los padres fundadores del aprendizaje profundo, es honrado este año por sus trabajos sobre las redes de neuronas y traducción automática, que han contribuido a la revolución de la Inteligencia Artificial (AI) que transforma el Siglo XXI”, Comunicado del Royal Society.

Esta es la segunda distinción que una organización extranjera hace al profesor Bengio en el transcurso de los últimos 13 meses. En marzo de 2019, fue designado co-ganador del Premio anual A.M. Turing de la Association for Computing Machinery (Asociación para Maquinaria de Computación) por haber revolucionado la inteligencia artificial.

“En tanto que científico, me siento honrado que mis investigaciones sean consideradas así por mis pares (…) Quiero destacar el trabajo de mis colegas en el Departamento de Ciencias de la Computación e Investigación operativa de la Universidad de Montreal, pero también el de todos los investigadores con los que he colaborado, porque mi investigación es a menudo el fruto de cooperaciones fructuosas” Profesor Yoshua Bengio y Director científico de Mila, el Instituto Quebequense de Inteligencia Artificial, afiliado a la Universidad de Montreal.

Fundado en 1993 por el profesor Yoshua Bengio, Mila es un instituto de investigación en inteligencia artificial que reúne a 500 investigadores en el campo del aprendizaje profundo. Con sede en Montreal, la misión de Mila es ser un polo mundial para los avances científicos que inspire la innovación y el desarrollo de la Inteligencia Artificial en beneficio de todos.

“En este momento de crisis global, la importancia del pensamiento científico, los medicamentos, tecnologías y conocimientos que ofrece, nunca ha sido más clara. Nuestros asociados y miembros extranjeros son fundamentales para la misión de la Royal Society que es usar la ciencia en beneficio de la humanidad” Venki Ramakrishman, presidente de la Royal Society, biólogo ganador del premio Nobel.

El presidente de la Royal Society agrega que si el nombramiento como asociados es un reconocimiento de las contribuciones individuales excepcionales a las ciencias, también es una red de experiencias que se puede aprovechar para abordar temas de importancia social y global. “Los asociados (fellows) y miembros extranjeros de este año, han ayudado darle forma al siglo XXI a través de su trabajo en la vanguardia de campos tales como la genómica humana, la ciencia del clima y el aprendizaje de la máquina”, dice Venki Ramakrishman.

En la Royal Society, cada candidato es considerado por sus propios méritos y puede ser propuesto por cualquier sector de la comunidad científica. La Sociedad alienta la candidatura de mujeres y de disciplinas emergentes. En la actualidad cuenta con aproximadamente 1.700 asociados y miembros extranjeros, entre los que se encuentran alrededor de 70 ganadores de premios Nobel. Cada año, se seleccionan 52 becarios y hasta 10 miembros permanentes entre un grupo de unos 800 candidato propuestos por los miembros actuales.

Cabe señalar aquí que otros dos profesores de la Universidad de Montreal son también asociados (fellows) de esta prestigiosa Sociedad: Michel Chrétien (2009), profesor emérito de la Facultad de Medicina y Gilles Brassard (2013), profesor de Informática y especialista de la Informática Cuántica.

