Homenaje a centenario de primera exposición del Grupo de los siete

La Vancouver Art Gallery (Galería de Arte de Vancouver) y la Oficina de Corrreos de Canadá darán a conocer de forma virtual este miércoles 6 de mayo la última estampilla del set de siete estampillas para celebrar el centenario de la primera exposición del Grupo de los siete en 1920.

El Grupo de los siete fue una escuela de artistas pionera en el movimiento del arte nacional utilizando un enfoque del arte moderno para representar la naturaleza y el panorama barridos por el viento canadiense. Los miembros originales del Grupo de los siete fueron Franklin Carmichael, Lawren Harris, A.Y. Jackson, Francis Johnston, Arthur Lismer, J.E.H. MacDonald y Frederick Varley.

El comienzo del grupo

Estos jóvenes artistas comenzaron reuniéndose en 1913 en el Studio Building, un edificio de tres pisos en la ciudad de Toronto. Pero el grupo como tal, fue bautizado en marzo de 1920 y oficialmente reconocido el 7 de mayo siguiente durante su primera exposición en el Museo de Bellas Artes de Toronto.

Tom Thompson se integró al grupo de amigos, pero su muerte prematura en 1917 le impidió formar parte oficialmente del grupo formado en 1920. Sin embargo, por su talento creador Thompson es uno de los pintores más emblemáticos de esta escuela. Su obra representa los paisajes grandiosos del norte de Ontario. La pintora de Columbia Británica, Emily Carr estuvo también asociada al grupo pero nunca formó oficialmente parte de él.

Todos los miembros del grupo trabajaban como grafistas de la firma de diseño Grip Ltd. de Toronto, salvo Lawren Harris que venía de una familia adinerada.

Visión artística del Grupo de los siete

Al principio, el motor que impulsa y reúne a estos jóvenes pintores, es su voluntad de rechazo de la tradición europea que se traducía por el aspecto académico de la pintura en Canadá.

Inspirados por el romanticismo, un movimiento cultural de finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, e incluso místico para algunos de ellos, los miembros del grupo afirman muy temprano en su carrera representar la Escuela Nacional de Canadá. Según ellos, la naturaleza salvaje de Canadá exige ser representada en un estilo más audaz y vigoroso, cpm colores mucho más vivos, que los de la pintura paisajista clásica.

Canadá, un vasto país salvaje y lleno de vitalidad debe ser representado en un estilo que exalte sus cualidades propias. El resultado son visiones poderosas que representan ríos, lagos y bosques en regiones donde la presencia del hombre es rara, incluso totalmente ausente.

El grupo se afirma como escuela paisajista

Después de su primera exposición la Art Gallery of Toronto (Galería de Arte de Toronto, hoy Museo de Bellas Artes de Toronto) el Grupo de los siete se afirma como una escuela paisajista. Eric Brown, director de la entonces Galería Nacional de Canadá, hoy Museo de Bellas Artes de Canadá, los apoya activamente contra la élite artística de la época, a quienes esos jóvenes pintores molestaban con su visión artística revolucionaria, considerada en ese momento como un “ultraje a las buenas costumbres”.

Eric Brown comenzó a comprar sus obras antes que el grupo se constituyera formalmente y, entre 1924 y 1925, se aseguró que sus pinturas fueran representadas en las principales exposiciones canadienses, así como en la prestigiosa exposición de Wembley, Inglaterra, donde las elogiosas críticas hicieron callar a sus detractores.

A principios de 1930, el grupo ofrece pinturas donde se encuentra representado todo Canadá y se puede asociar a algunos de ellos con regiones en particular.

El fin de una época gloriosa como grupo

La última exposición del Grupo de los siete se realizó en 1931. Los artistas decidieron después de separarse e ir cada uno por su camino, afirmando que deben ceder el lugar a un movimiento más importante, después de haber renovado la pintura en Canadá. En tan solo unos años, estos artistas produjeron obras que se convirtieron en símbolos del paisaje canadiense y verdaderos íconos de la naturaleza.

Al deshacerse el Grupo de los siete, un nuevo grupo fue creado: Canadian Group of Painters (Grupo de Pintores Canadienses) liderado por Arthur Lismer y A.Y.Jackson, antiguo miembro del Grupo de los siete.

La última estampilla en su honor

La última estampilla de la Oficina de Correos de Canadá en homenaje al Grupo de los siete, que será presentada este miércoles en la Galería de Arte de Vancouver, se titula The Church by the Sea del pintor y miembro fundador del Grupo de los siete J.E.H (James Edward Hervey) MacDonald. Esta pintura fue regalada a la Galería de Arte de Vancouver el mismo año que fue finalizada en 1924.

La Galería y Correos de Canadá presentarán esta tarde la estampilla J.E.H MacDonald para conmemorar su lanzamiento oficial al público. Grant Arnold, Curador principal de arte de la provincia de Columbia Británica en la Galería de Arte de Vancouver hará la presentación del artista y dará una idea de la importancia de esta obra de arte. También estarán presentes Diana Freundl, Jefa curadora interina y Directora asociada de la Galería de Arte de Vancouver y Jim Phillips, Director del Servicio de Estampillas de la Correos de Canadá.

J.E.H MacDonald pintó al paisaje canadiense con una gran sensibilidad estimulada por su interés en los escritores estadounidenses David Thoreau y Walt Whitman. MacDonald fue también uno de los principales diseñadores gráficos de Canadá, un popular profesor de arte, poeta y calígrafo.

La Galería de Arte de Vancouver

Fundada en 1931, la Galería de Arte de Vancouver es reconocida como una de las instituciones de artes visuales más respetadas e innovadoras de Norteamérica.

Sus exposiciones, sus extensos programas públicos y su énfasis en el otorgamiento de becas se centran en el arte histórico y contemporáneo de Columbia Británica y de todo el mundo. Se le presta un particular interés a los logros de artistas indígenas y de la región Asia Pacífico gracias al Instituto de Arte Asiático fundado en 2014.

Las exposiciones de la Galería exploran también el impacto de las imágenes en la esfera más amplia de la cultura visual, el diseño y la arquitectura.

La presentación de esta última estampilla en homenaje al Grupo de los siete se hará este miércoles 6 de mayo a las 12:30 hora de Vancouver (PST) y todo el mundo está invitado a través del Canal Zoom de la Galería de Arte de Vancouver (Vancouver Art Gallery’s Zoom Channel).

