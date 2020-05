Ex boina verde canadiense implicado en intento de golpe en Venezuela

Un intento fallido de golpe de estado con involucramiento de grupo de soldados y mercenarios que intentaron invadir Venezuela la semana pasada y derrocar al gobierno de Maduro. Y un ex boina verde canadiense que dice que fue uno de los cerebros detrás de la incursión fallida.

Una cóctel muy extraña que involucraría a Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana.

El operativo que produjo al menos ocho muertos y la detención de por lo menos 16 personas, incluyendo dos ciudadanos estadounidenses, fue bautizado como «Operación Gedeón» por sus organizadores.

Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro anunció que los dos estadounidenses recibirán «un juicio justo» en Venezuela, al tiempo que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtió que su país «usará todas las herramientas disponibles» para repatriarlos.

El programa As It Happens del radiodifusor público CBC, entrevistó sobre este tema a Phil Gunson, parte del grupo de reflexión sin fines de lucro International Crisis Group en Venezuela.

El canadiense

Jordan Goudreau, de 43 años, estudió informática en la Universidad de Calgary y se alistó en las Fuerzas Canadienses en los años 90. Luchó con los Boinas Verdes en Irak y Afganistán

Sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Y el pasado fin de semana, a través de twitter, confesó que estuvo en el centro de un frustrado intento de golpe de estado en Venezuela.

Una incursión anfibia compuesta de una flota de barcos pesqueros. Detrás de ella… varios cientos de exsoldados venezolanos que se encontraban en Colombia y algunos mercenarios estadounidenses.

Jordan Goudreau vive desde hace años en Florida donde dirige una empresa de seguridad privada, Silvercorp USA.

Para Phil Gunson, del International Crisis Group en Venezuela toda esa operación fue una suma total de incompetencia que ha provocado solo muertes o encarcelados por el gobierno de Maduro.

Según el analista político se trató de un grupo de mercenarios que vieron la oportunidad de hacer negocio con la oposición venezolana. Dice que la oposición se dio cuenta demasiado tarde que la jugada no aportaría los frutos esperados.

“Todo el asunto siguió adelante con lo que creo que habrá consecuencias bastante serias de relaciones públicas para el liderazgo de la oposición. Y, obviamente, para el gobierno de Maduro, es un verdadero regalo”.

Gunson cree que el canado estadounidense jugó un papel central en toda la trama de invasión. Pero desde lejos, porque no participó físicamente de l intento de golpe. Más bien fue el ideólogo.

“Le vendió a la oposición venezolana la idea de que, con la ayuda de ex militares venezolanos en Colombia, podrían capturar a algunas personas clave del régimen y derrocar efectivamente al gobierno”.

¿Jordan Goudreau, mercenario o luchador por la libertad?

Phil Gunson dijo en el programa de CBC que hay misterios no resueltos todavía en esta trama de hechos y dichos. Porque Goudreau dice que solo cobró 50 000 dólares para los “gastos” de la operación. Y ese monto dinero no era suficiente de ninguna manera para llevar a cabo ese operarivo.

“Y siguió adelante de todos modos porque es un luchador por la libertad y no un mercenario”, dice el analista.

Otros dicen que había en juego 213 millones de dólares en un contrato que habría firmado con Juan Guaidó. Pero nada de eso fue confirmado.

Lo cierto es que para el analista International Crisis Group en Venezuela este operativo le hizo mucho daño a la oposición venezolana con Guaidó a la cabeza. Porque para Phil Gunson, la única solución a la crisis política venezolana es una salida pacífica negociada.

“Lo más importante, quizás, es que ha hecho mucho daño a las perspectivas de una solución pacífica negociada a la crisis venezolana, la cual se ha estado construyendo durante 20 años y ha llevado a una emergencia humanitaria aquí”.

Tanto los funcionarios de EE.UU. como los colombianos desestimaron las acusaciones de Venezuela.

«Tenemos pocas razones para creer en nada que provenga del antiguo régimen», dijo un portavoz del Departamento de Estado, refiriéndose al gobierno de Maduro. «El régimen de Maduro ha sido consistente en su uso de la desinformación para cambiar el enfoque de su mal manejo de Venezuela.»

