Hay lagunas en los datos sobre casos de Covid-19 en comunidades indígenas

El Gobierno de Canadá publica a diario información sobre el impacto de la pandemia en el país, incluyendo una serie de datos sobre casos en las distintas regiones del país. Sin embargo, este grado de información no refleja la situación de los pueblos indígenas canadienses que enfrentan, a menudo con menos recursos, los estragos del Covid-19.

Hasta la fecha, en Canadá las cifras dan cuenta de 64.817 casos de Covid-19 confirmados, con 4.404 fallecidos y 28.954 recuperaciones.

Según líderes indígenas canadienses y académicos, los datos que están siendo recopilados y comunicados por las autoridades sobre los casos de COVID-19 en las comunidades indígenas no presentan un panorama completo y esto es preocupante, dicen ellos.

Esto porque el Departamento de Servicios a los Indígenas de Canadá, que es uno de los dos departamentos responsables de las políticas de gobierno para los pueblos indígenas en el país, efectivamente publica el número acumulado de casos positivos, pero no hay datos sobre muertes, recuperaciones

Según este Departamento del gobierno de Canadá, el número de casos de COVID-19 en las reservas de las Primeras Naciones continuó aumentando esta semana. Hasta el 5 de mayo fueron confirmados 161 casos positivos en las reservas indígenas, 37 en Columbia Británica, 26 en Alberta y también en Saskatchewan, 41 en Ontario y 31 casos en Quebec.

Fue sólo después de que el difusor público canadiense, CBC, pidió los datos que las autoridades gubernamentales informaron de dos fallecimientos y 17 hospitalizaciones. El sitio en internet del Departamento de Servicios a los Indígenas de Canadá no incluye datos sobre el número de recuperaciones, tampoco incluye el número o los nombres de las comunidades de las Primeras Naciones afectadas, ni da cifras sobre los indígenas que viven fuera de las reservas, incluyendo a las personas de estas comunidades que viven en residencias de cuidados a largo plazo.

Courtney Skye es una investigadora del Instituto Yellowhead que ha estado siguiendo de cerca periódicos, informes de medios locales, grupos de Facebook y sitios en internet de las Primeras Naciones para obtener datos adicionales sobre el impacto del Covid-19.

Esta investigadora, que vive en la reserva de las Seis Naciones del Gran Río (Six Nations of the Grand River) cerca de Brantford, en la provincia de Ontario, explicó que los informes de la comunidad están por encima de los datos reportados por el Departamento de Servicios a los Indígenas de Canadá, incluyendo el número de indígenas que han muerto debido al Covid-19 y que no están siendo contabilizados porque viven fuera de las reservas indígenas. El pasado martes, un anciano que vivía en un centro de rehabilitación en Montreal fue reportado como la primera persona Cree que perdió la vida en Quebec a causa de la pandemia.

«Nuestras necesidades de datos no están siendo satisfechas», destaca Courtney Skye, investigadora en la reserva indígena Six Nations of the Grand River, donde viven indígenas de los pueblos Mohawk, Cayuga, Onondaga, Oneida, Seneca y Tuscarora.

«Hay muchas maneras en las que las realidades de las Primeras Naciones no son tomadas en cuenta ni son representadas de manera justa. Obviamente, los indígenas canadienses tienen menos acceso a la atención médica, a la información, a la transparencia. Esto es frustrante ya que uno quiere ver a la gente tratada con justicia e igualdad.”

Courtney Skye, investigadora indígena del Instituto Yellowhead.

Rola Tfaili, portavoz del Departamento de Servicios a los Indígenas de Canadá dijo que el departamento supervisa y hace un seguimiento de múltiples fuentes de información, protegiendo al mismo tiempo la privacidad y confidencialidad del paciente, para informar sobre nuevos casos de Covid-19, incluidos los casos de personas de las Primeras Naciones que viven en reservas.

«Las provincias y territorios no exigen que las personas se identifiquen a sí mismas cuando se someten a exámenes médicos en sus centros de detección provinciales o territoriales», dijo Tfaili en un correo electrónico al difusor público canadiense, CBC.

«Si bien el Departamento de Servicios a los Indígenas de Canadá hace un seguimiento de las fuentes de información disponibles, todas las muestras de prueba son analizadas en los laboratorios del sistema de salud provincial y la autoridad para compartir públicamente información sobre los casos confirmados de Covid-19 en personas que viven fuera de la reserva recae en las autoridades de las provincias y territorios, así como en el Departamento de Salud Pública del Canadá», explicó Rola Tfaili, portavoz del Departamento de Servicios a los Indígenas de Canadá.

Algunos líderes de las Primeras Naciones, incluyendo la Autoridad Sanitaria de las Primeras Naciones de Columbia Británica, explicaron que el no revelar la ubicación de los casos de Covid-19 se debe a su preocupación por resguardar la confidencialidad de esa información.

Sin embargo, para Courtney Skye, investigadora indígena del Instituto Yellowhead, la falta de datos públicos fomenta el estigma. «Si la gente no está empoderada con datos reales y fiables, el estigma es una consecuencia», dijo ella.

Ella explicó que la gente adopta una mentalidad de vigilante porque sus sistemas les están fallando al no proporcionarles información. Skye dijo que el acceso a más información ya sea por parte del Departamento de Servicios a los Indígenas de Canadá o a través de los medios de comunicación, hará posible mejorar la toma de decisiones básicas.

«Si no estás informado sobre los casos en tu comunidad, entonces solo tienes el espectro de miedo, en lugar de conocimiento», explicó Courtney Skye, investigadora indígena del Instituto Yellowhead, desde la reserva de las Seis Naciones del Gran Río (Six Nations of the Grand River) cerca de Brantford, en la provincia de Ontario.

Fuentes: CBC / J. Deer / Wordlometers / Canadian Press/ RCI