Apps para seguimiento del contagio de coronavirus; el caso de Alberta

La semana pasada, la provincia de Alberta, ubicada al oeste canadiense, anunció públicamente el lanzamiento de una aplicación móvil para teléfonos inteligentes de uso voluntario, para el rastreo y seguimiento de personas enfermas de coronavirus y sus contactos. Esta app, por el momento la única en América del Norte con estas características, tiene como objetivo principal ayudar a reducir la propagación del Covid-19. La aplicación está basada en la experiencia de Corea del Sur, Singapur y Australia.

Según declaraciones de la directora médica de salud de la provincia de Alberta, Dra. Deena Hinshaw, la funcionalidad de la app se basa en el rastreo manual actualizado que, según las autoridades, son fundamentales para evitar el aumento masivo de casos de coronavirus. En declaraciones recogidas por el periódico “The Globe and Mail”, Hinshaw explicó que «cuanto más rápido los rastreadores de contacto de los Servicios de Salud de Alberta puedan informar a las personas expuestas o a los contactos cercanos, más rápido podremos prevenir potenciales brotes e identificar cuándo los habitantes de Alberta deben autoaislarse». Dicha aplicación, llamada ABTraceTogether, funciona basada en la tecnología Bluetooth que identifica cualquier dispositivo cercano que tenga la aplicación instalada.

Las personas que tengan la app instalada y que contraigan coronavirus, deberían voluntariamente cargar los datos en los servicios de salud provinciales que los utilizará para contactar a las personas que estuvieron en contacto con los infectados. Un dato importante es que el gobierno de Alberta aseguró que no se intercambiará información identificable entre usuarios, resguardando las identidades por una cuestión de privacidad.

El caso de Alberta y esta primera aplicación está funcionando como un punto de partida para que otras provincias pongan en funcionamiento sistemas de seguimiento similares aunque los especialistas aseguran que para que una app de estas características tenga éxito, la aceptación por parte del público en general debería ser alta, para garantizar un funcionamiento óptimo. El caso de Alberta podría ayudar a proporcionar al resto de las provincias canadienses información esencial sobre lo que se debe hacer -y evitar- en un momento crucial donde se comienzan a reducir las restricciones, lo que en definitiva aumenta la necesidad de un rastreo eficaz de los contactos.

La aplicación “ABTraceTogether”, fue lanzada a finales de la semana pasada, y es la primera aplicación de este tipo lanzada por una autoridad provincial de salud pública. Un video instructivo que acompaña el lanzamiento de la app explica que «Mientras más gente use la aplicación, más seguros estaremos todos».

Según informó un artículo de la CBC, los primeros datos indican que la aceptación no ha sido lo que se esperaba, lo que pone en juego la eficacia de dicha herramienta. Para los especialistas, una adopción generalizada será difícil de lograr. ABTraceTogether funciona con tecnología Bluetooth, y registra con quien ha pasado tiempo un usuario (debe ser al menos 15 minutos en un período de 24 horas para que el sistema registre la actividad). Para que la app funcione en su plenitud, todos los involucrados deben tener la aplicación instalada, funcionando, y con el bluetooth activado en todo momento para poder registrar la cercanía con un enfermo que a su vez, haya enviado los datos usando el sistema.

Entre tanto, consultado en conferencia de prensa sobre una eventual aplicación a nivel nacional, El Primer Ministro Justin Trudeau explicó que el gobierno federal tiene ya varias propuestas de diferentes empresas que trabajan en modelos que podrían ser aplicables en Canadá pero que en cualquier caso, si o si tendría que ser de uso voluntario y respetar sobre todo la privacidad y la seguridad de los datos de los canadienses.

Las aplicaciones en el mundo

Un artículo en el periódico The Guardian hace un recuento de las principales aplicaciones por países. Aquí enumeramos algunas de ellas.

Corea del Sur, uno de los países con más éxito en la lucha contra el coronavirus, realizó una campaña muy agresiva para parar la propagación del virus. En el caso surcoreano, una combinación de datos de localización de teléfonos, grabaciones de video y datos financieros electrónicos fue utilizada para rastrear los casos confirmados y sus redes de contacto. El problema fue que toda esta información se hizo pública dejando de lado los derechos individuales de la población. Esta agresiva campaña, sin importar la privacidad de los individuos, sumada a las numerosas pruebas realizadas a gran parte de la población, logró contener el avance del Covid-19.

Australia es uno de los países que está utilizando una app de estas características. “Covidsafe”, la aplicación en cuestión, recoge y guarda la información de posibles contactos con contagiados (que hayan entrado la información a la app) durante los últimos 21 días. La información permanece en el teléfono hasta que el usuario da positivo de coronavirus y consiente en subir los datos a la red. Los datos pueden entonces ser usados para rastrear las personas que estuvieron en contacto con el enfermo. El modelo australiano fue cuestionado por la cantidad de datos personales que guarda el gobierno federal en sus bases de datos, aunque las autoridades aseguraron que la información es sólo accesible por los funcionarios de salud. La app fue instalada por aproximadamente 3.5 millones de personas en los primeros 5 días. Las autoridades insisten que para ser efectiva, muchas más personas deberían bajarla.

Singapur usa también una aplicación y es la que utilizó Australia como modelo para la suya. Las dos funcionan en gran medida de la misma manera. La aceptación, como el caso australiano, no ha sido tan elevada como debería para un funcionamiento óptimo, pues ha tenido alrededor de un 20% de adhesión. La versión de iOS de la aplicación tuvo muchas críticas negativas porque según los usuarios, funcionaba solo si estaba abierta y desplegada en la pantalla del usuario. Australia hizo algunos cambios diseñados para superar este problema, pero la aplicación todavía tiene que estar funcionando en primer plano para que funcione de manera óptima.

Nueva Zelanda es una de las naciones que ha logrado contener bastante bien la curva del aumento de casos de coronavirus. Según los datos trascendidos, cuando comience a flexibilizar las reglas de su duro bloqueo, lanzará una aplicación de rastreo de contactos pero todavía no informaron cómo será su funcionamiento. Un informe dado a conocer por Radio NZ informó que el seguimiento podría usar códigos QR para permitir a los usuarios entrar o no a lugares públicos, como restaurantes, bares, etc.

La aplicación utilizada en China es mucho más estricta que en otros países. Es obligatoria y está directamente vinculada a la identificación del propietario del teléfono. A partir de ella se controlan los lugares que se pueden visitar utilizando código QR y un código de colores para determinar si la persona ha estado en contacto cercano con un caso confirmado de Covid-19. La aplicación es necesaria para viajar y para entrar en lugares públicos ya que en algunas zonas, las restricciones fueron reducidas. Si bien es sabido que las libertades individuales no son muy respetadas en general por el gobierno chino, las autoridades aseguran que es innegable que este tipo de vigilancia digital realizada por medio de esta aplicación ha ayudado a China a gestionar, limitar y contener con éxito el crecimiento de la pandemia.

El caso de India es especial pues si bien la aplicación fue bajada por 75 millones de personas, esto significa un número muy pequeño en comparación con la población del país. El otro problema es que tiene una altísima tasa de gente que todavía utiliza teléfonos celulares de antiguas generaciones con tecnología 2G lo que implica que una gran porción de la población no podría ser controlada. La aplicación es de uso voluntario salvo para los trabajadores del gobierno. El estado está buscando lograr que la aplicación sea instalada desde fábrica en los nuevos teléfonos.

El Reino Unido tiene un plan de lanzar una aplicación similar a la de Australia y Singapur, con rastreo de contactos con bluetooth en algunas semanas. La gran diferencia con las otras aplicaciones es que el Reino Unido permitiría al público informar de síntomas relacionados con el coronavirus directamente a través de la aplicación y de esta manera poder solicitar por su intermedio una prueba de despistaje.

En Estados Unidos todavía no se ha puesto en marcha un sistema nacional de rastreo pero hace algunas semanas, Google y Apple anunciaron que crearán un sistema para hacer dicho seguimiento, permitiendo a los usuarios compartir información específica por Bluetooth y utilizando aplicaciones provenientes de organizaciones oficiales de salud pública. Esta funcionalidad puede ser utilizada de manera voluntaria y facilitaría la reconstrucción de la red de contactos de una persona contagiada.

