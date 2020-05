Casinos y bienes raíces son usados para el lavado de dinero en Vancouver

Una investigación pública actualmente en curso en Vancouver sobre el lavado de dinero en la provincia de Columbia Británica reveló que se trata de un caso atípico en la historia del crimen en Canadá.

El profesor de criminología Stephen Schneider explicó ante la Comisión Cullen de Investigación sobre el Lavado de Dinero que este sistema, llamado Modelo de Vancouver, para el lavado de fondos ilegales de China y los ingresos del tráfico de drogas es excepcional.

«Nunca he visto una operación tan grande… que esté tan confinada geográficamente», dijo Schneider, profesor de la Universidad St. Mary’s en Halifax.

«Nunca hemos visto nada como esto en Canadá, y probablemente no verás nada como esto en un futuro próximo.»

Stephen Schneider, profesor de criminología.

Según Schneider, el Modelo de Vancouver funciona con grandes cantidades de dinero que son sacadas de China a través de sistemas informales de transferencia de fondos para evitar las normas chinas que establecen límites a la salida de dinero del país. Una vez en Canadá, esos fondos son combinados con el dinero proveniente del tráfico de drogas. Luego ese dinero es lavado a través de los casinos de Columbia Británica y mediante operaciones de hipotecas privadas de bienes inmobiliarios.

«El Modelo de Vancouver era bastante único», dijo Schneider. «Se estaban combinando tantas técnicas diferentes».

La Comisión Cullen, dirigida por el juez de la Corte Suprema de Columbia Británica Austin Cullen, fue establecida el año pasado en respuesta a una serie de informes que intentaban dar cuenta del alarmante alcance del problema en esta provincia en la costa oeste del país, incluyendo estimaciones de que más de 7.000 millones de dólares fueron lavados en esa provincia en 2018.

El objetivo de esta Comisión es determinar dónde y cómo se lleva a cabo el blanqueo de dinero, por qué se ha permitido que esto ocurra y de qué manera se puede prevenir que estas operaciones criminales se lleven a cabo. Esta Comisión no tiene el mandato para condenar o encontrar responsabilidades, pero se espera que emita sus recomendaciones en un informe final.

Durante su segundo día de testimonio el martes, el profesor de criminología Schneider habló largo y tendido sobre el Modelo de Vancouver, explicando que su funcionamiento dependía de la intervención de lavadores de dinero profesionales.

Esos grupos profesionales supuestamente incluían a la compañía Silver International Ltd., una empresa de Richmond, una ciudad en Columbia Británica, Canadá, donde el 53 por ciento de la población es de origen chino y donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Vancouver.

La compañía Silver International Ltd fue objeto de una investigación sobre el lavado de dinero que colapsó en 2018. La empresa y dos directores fueron acusados penalmente, pero los cargos se suspendieron después en el tribunal.

Según la investigación de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la empresa Silver recibía alrededor de 1,5 millones de dólares en depósitos criminales en efectivo por día, y distribuía fondos entre unas 600 cuentas bancarias en China, además de utilizar el dinero en efectivo de los traficantes de drogas de Vancouver y de los usureros de los casinos para financiar a los grandes apostadores chinos en los casinos de Columbia Británica.

«Sin la compañía Silver International y sus directores no habría existido el Modelo de Vancouver «, dijo Schneider.

Durante su testimonio, Schneider describió los casinos como piezas centrales para el funcionamiento de las operaciones de lavado de dinero de Vancouver, destacando cómo, en muchos casos, el dinero ilícito se convertía en fichas de casino y luego se las cambiaba por un cheque.

El testimonio de Schneider sobre la prevalencia de las prácticas de lavado de dinero en los casinos de Columbia Británica fue cuestionado por Mark Skwarok, abogado de la Gran Corporación Canadiense de Juegos de Azar, que administra muchos casinos importantes, incluido el River Rock de Richmond.

Durante el interrogatorio, Skwarok señaló que, para su investigación sobre el lavado de dinero en Columbia Británica, Schneider dependió en gran medida del contenido los medios de comunicación

El propio Schneider reconoció que falta investigación académica sobre el tema en esta provincia, por lo que su revisión de la literatura incluyó una gran cantidad de reportajes de investigación elaborados por medios de comunicación como Postmedia, el Globe and Mail y CBC News.

Skwarok sugirió que el reportaje de noticias es propenso a ciertas «debilidades», incluyendo el hecho de que los periodistas no son típicamente académicos y los artículos de noticias no son revisados por pares.

Skwarok también declaró que su cliente, la Gran Corporación Canadiense de Juegos de Azar, tiene políticas específicas para prevenir algunas de las actividades que se han reportado en sus casinos.

Schneider dijo que no conoce de primera mano la aplicación de las políticas de la compañía de casinos, añadiendo que «sólo porque usted tiene una política, eso no significa que tal política erradicará una actividad en particular del lavado de dinero.»

Schneider continúa bajo interrogatorio este miércoles. Él es el primero de una serie de testigos expertos que hablarán ante la Comisión Cullen durante las próximas tres semanas para dar una visión general del tema del lavado de dinero en Columbia Británica y sobre varios modelos de regulación.

Fuentes: CBC / B. Lindsay / Vancouver Sun / Globalnews.ca / Canadian Press / RCI