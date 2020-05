Montreal se prepara para la ola de calor intenso de los próximos días

Según el Servicio meteorológico de Canadá para este miércoles 27 de mayo se prevén temperaturas que pueden oscilar entre los 30 y 33 grados centígrados con un aumento del índice de humedad que llevará la sensación térmica a los 40 grados centígrados.

El calor abrasador que se espera para los próximos días y el contexto particular de la pandemia del nuevo coronavirus hacen que la situación sea todavía más compleja para los que vivimos en esta ciudad, que no disponemos de aire acondicionado y que buscan un poco de frescura en algún lugar. En mi caso en particular, no tengo aire acondicionado, pero acostumbrado a los calores de mi Barranquilla natal, estas temperaturas me afectan muy poco.

En la “normalidad” anterior, antes de la pandemia de la COVID-19, se aconsejaba a las personas que no tenía aire acondicionado en sus casas de ir a un centro comercial, un cine, una biblioteca o cualquier otro lugar donde hay aire acondicionado para evitar el sofoco provocado por el calor intenso. Pero desafortunadamente, en la “nueva” normalidad actual, debido a la pandemia, todos esos lugares están cerrados para evitar el contagio.

Las autoridades municipales de la Ciudad de Montreal, para responder a esta situación extraordinaria permite a los distintos distritos de la ciudad abrir gradualmente los juegos de agua a partir de hoy.

Por otra parte, Montreal se prepara también a abrir excepcionalmente, algunas de sus infraestructuras previstas para las oleadas de calor durante el corto verano nórdico, para que los residentes de la ciudad puedan refrescarse.

Durante un período de calor intenso como el que nos preparamos a tener esta semana, se recomienda: Beber mucha agua sin esperar a tener sed

Refrescarse a menuda bajo una ducha o en una tina con agua fría

Limitar en la medida de lo posible las actividades físicas

Vestir ropa ligera

Recordemos que en estas circunstancias, Montreal aplica su Plan Particular de Intervención cuando se constatan las características de un calor extremo, es decir, cuando el promedio de las temperaturas previstas durante 3 días es igual o sobrepasa los 33 grados centígrados y que durante las noches son iguales o superiores a 20 grados centígrados.

Según el Plan, si las temperaturas son superiores a las descritas, Montreal lanzará sus operaciones de puerta a puerta a pesar de la pandemia. En ese caso, es el Servicio de seguridad contra incendios de Montreal y el Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal, SPVM por sus siglas en francés, los que son responsables de comunicar con la población más vulnerable y darles los consejos de prevención.

Los bomberos y agentes encargados de la tarea puerta a puerta deberán respetar las consignas de salud pública debido a la pandemia de COVID-19.

Las personas que vivan en edificios donde haya una piscina deberán también respetar las consigas. Es decir que a pesar del intenso calor y la humedad reinante en los próximos días, el acceso a la piscina está terminantemente prohibido debido a la pandemia de COVID-19.

RCI/ville.montreal.qc.ca/Internet