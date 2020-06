Miles de canadienses se suman a las protestas contra la violencia policial

Mientras que en Estados Unidos las manifestaciones denunciando la violencia policial y el racismo han llegado hasta las puertas de la Casa Blanca, sacudiendo al país entero y obligando al presidente Trump a buscar refugio en un búnker, en Canadá distintas ciudades del país fueron escenario de marchas que también denuncian el racismo en el país.

Estas manifestaciones se producen tras la muerte del afro-estadounidense George Floyd, quien murió el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis después de que el policía blanco Derek Chauvin le aplastó el cuello con la rodilla durante casi nueve minutos mientras el detenido rogaba “¡Por favor!, ¡no puedo respirar!”

La muerte de George Floyd, que no llevaba armas y se encontraba maniatado, desencadenó una oleada de manifestaciones y violentos disturbios en decenas de ciudades en Estados Unidos. La reacción del presidente Trump, de responder a tiros a las protestas y el saqueo de comercios, fue condenada por los líderes de la comunidad afro-estadounidense.

Toronto

El sábado en el centro de la ciudad de Toronto miles de personas participaron en una manifestación protestando contra el racismo en todo el mundo y exigiendo respuestas tras la muerte de Regis Korchinski-Paquet, una joven afro-canadiense de 29 años que murió durante una intervención policial cayendo del balcón de un apartamento en el barrio High Park de Toronto el pasado 27 de mayo.

Esta manifestación fue organizada por un grupo llamado Not Another Black Life, Ni una vida negra más. En Toronto, la gente cantaba consignas como «ni una vida negra más», «hay que abolir la policía» y «sin justicia, no hay paz» mientras recorrían las calles del centro de la ciudad, llevando máscaras puestas para evitar la propagación de la pandemia causada por el virus del Covid-19.

En una declaración publicada el sábado, la abogada Knia Singh, quien representa a la familia de Korchinski-Paquet, dijo que ellos no organizaron ni planificaron la protesta. La familia dijo que agradecía a los organizadores por llamar la atención sobre un «asunto muy serio», añadiendo que no quieren ver actos violencia, y que sólo buscan saber cómo y por qué murió la joven que cayó desde un vigésimo cuarto piso en Toronto.

El viernes, el jefe de policía de Toronto, Mark Saunders, instó a la calma tras el incidente, advirtiendo de un «vacío» de información que enfrenta la policía que corre el riesgo de ser llenado por «oportunistas».

El alcalde de Toronto, John Tory, dijo que era comprensible el enojo de la comunidad tras esa muerte, describiendo el racismo contra la población negra como «un hecho en nuestra sociedad» y alentando a los manifestantes a practicar el distanciamiento físico debido a que la ciudad se encuentra enfrentando la pandemia del Covid-19.

Vancouver

El domingo en Vancouver, otra manifestación convocó a miles de personas que denunciaron la violencia policial mientras las protestas por la muerte de George Floyd causaban coques entre policías y manifestantes en medio de incendios en Minneapolis, Los Ángeles, Washington y Nueva York.

Los manifestantes se congregaron frente a la Galería de Arte de Vancouver el domingo para una protesta pacífica contra la violencia policial y el racismo. Todas las calles que rodeaban la galería de arte fueron cerradas al tráfico, ya que la policía de Vancouver informó que la multitud se había incrementado a unos 3.500 manifestantes, muchos de los cuales llevaban máscaras, sostenían carteles y cantaban, «Las vidas de los negros importan» y, «Sin justicia, no hay paz».

Uno de los organizadores, Jacob Callender-Prasad, declaró que la protesta incluiría discursos y una vigilia con cirios por Floyd y Regis Korchinski-Paquet, una mujer de Toronto que murió al caer desde un balcón el miércoles durante una intervención policial.

Callender-Prasad explicó que esta es una oportunidad para que la comunidad negra de Vancouver comparta sus propias experiencias, muestre su solidaridad con los manifestantes en Estados Unidos y reconozca el racismo en Canadá.

Mientras que las protestas en Estados Unidos incluyeron actos de violencia, incendios y saqueos en ciudades desde Nueva York hasta Seattle, con miles de policías disparando gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes, Callender-Prasad dijo que la seguridad pública era una de las principales prioridades de la manifestación de Vancouver, especificando que el evento no está afiliado a ningún grupo en particular.

«Este no es el momento de hacer daño. Este no es el momento de amotinarse. Este no es el momento de ser irrespetuoso con la comunidad y la gente que nos rodea. Este es el momento de mostrar que somos pacíficos».

Jacob Callender-Prasad, organizador de la manifestación antirracista en Vancouver

Los organizadores alentaron el distanciamiento físico y repartieron máscaras, guantes y desinfectante para las manos, dijo Callender-Prasad, quien agregó que a cualquiera que se sintiera enfermo se le pidió que se quedara en casa.

La agrupación Black Lives Matter de Vancouver hizo saber que no participará en esa protesta, explicando mediante una publicación en Facebook que «No creemos que podamos garantizar la seguridad de nuestra comunidad en una protesta pública en este momento».

«Además, la familia de Regis Korchinski-Paquet, ha pedido que no se realice ninguna protesta en nombre de su hija. Respetaremos ese pedido. En este momento, nuestra prioridad y preocupación es mantener a la población negra en seguridad, promoviendo el descanso».

La marcha en Vancouver se llevó a cabo sin que se produjeran mayores incidentes o arrestos.

Montreal

La ciudad más grande en Quebec fue escenario este domingo de una marcha en solidaridad con la población estadounidense que desde hace seis días lleva a cabo manifestaciones contra el racismo tras la muerte del afro-estadounidense George Floyd, una víctima más de la violencia policial en ese país.

Los organizadores de la marcha en Montreal destacaron que la ocasión era también una oportunidad para expresar su propia cólera por el trato que reciben de parte de la policía los marginados en Quebec y en otras partes del Canadá.

Los manifestantes recordaron la lista de nombres de personas de raza negra asesinados durante las intervenciones de la policía de Montreal en los últimos años.

Marie-Livia Beauge, una de las organizadoras del evento, declaró que «Es importante que todos estén hoy aquí para tener muchas voces que afirmen que lo que le pasó a George Floyd no es un evento singular», dijo. Esa violencia policial «Sigue ocurriendo también en Montreal, así que estar aquí juntos es mostrar solidaridad y denunciar la injusticia.»

La marcha avanzó por el centro de Montreal el domingo por la tarde sin mayores incidentes, pero alrededor de las 8:30 de la noche la policía la declaró ilegal, unas tres horas después de que comenzara, argumentando que proyectiles fueron lanzados contra los agentes que respondieron lanzando químicos irritantes contra los manifestantes y disparando gases lacrimógenos.

Esto dio lugar a una serie de enfrentamientos con la policía. Los manifestantes rompieron ventanas de comercios, causaron pequeños incendios y la situación se transformó en un juego del gato y el ratón entre grupos de manifestantes y la policía que intentaba dispersarlos.

Antes de las confrontaciones, Vincent Mousseau, un trabajador social y organizador comunitario, le señaló a la alcaldesa de Montreal, Valerie Plante, que las palabras vacías de los líderes no son suficientes.

Más temprano el domingo Valerie Plante condenó en una serie de tweets «la violencia, el racismo y la discriminación sistémica».

«En la lucha contra estos males, tenemos que asegurarnos de que nuestros movimientos [sociales] no sean cooptados con el fin de silenciar nuestra cólera con discursos amables y una inacción simultánea.»

Vincent Mousseau, un trabajador social y organizador comunitario.

Debido a la pandemia del Covid-19, los organizadores pidieron repetidamente a los manifestantes que guarden distancia, tratando de mantener una distancia de dos metros. A pesar de que la mayoría de las personas llevaban máscaras y que los organizadores proveían desinfectante para las manos, el número de asistentes a la marcha era tal que hizo imposible el distanciamiento.

Los alrededores del cuartel general de la policía de Montreal estaban rodeados por uniformados que cuidaban su edificio.

La marcha en Montreal concluyó con once detenciones.

Windsor

En esta ciudad colindante con la ciudad estadounidense de Detroit, cientos de personas marcharon este domingo a lo largo de la ribera del río Windsor, con la atención puesta al otro lado de la frontera para mostrar su solidaridad con las protestas en los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd en Minnesota.

Joi Hurst, quien hace parte de la Coalición por la Justicia, la Unidad y la Equidad dijo que todos se sentían adoloridos por la muerte del afro-estadounidense George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

«No tenían cómo expresar este miedo, la ira, el dolor en su corazón, así que nos hemos reunido y hemos dicho, ‘Hagamos una caminata agradable y pacífica'».

Una de las participantes de la marcha en Windsor, Courtney Henderson dijo que le gustaría haber cruzado a Detroit para estar junto con los manifestantes al otro lado de la frontera.

«Estamos aquí por George Floyd y queremos recordarlo como el ser humano que fue», dijo Henderson, añadiendo que la marcha «es importante para mí porque veo a gente inocente perdiendo la vida a manos de la policía, a manos de la opresión sistémica y el racismo institucionalizado, y no sólo ocurre en América, sino también aquí en Canadá».

Courtney Henderson, manifestante en Windsor.

Halifax

Cientos de personas en Halifax, participaron en una marcha este domingo denunciando el racismo. La marcha fue organizada por la Coalición de Justicia para Regis de Nueva Escocia, provincia en la cual Regis Korchinski-Paquet, fallecida en Toronto el 27 de mayo, tenía raíces.

