Reacciones al silencio de Trudeau sobre las acciones de Trump

En Canadá el líder del Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, criticó al primer ministro Justin Trudeau por no denunciar las acciones «censurables» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el aumento de las protestas contra la brutalidad policial y el racismo contra los afroamericanos.

Esta reacción surgió después de que un periodista del difusor público CBC le preguntó este miércoles a Trudeau qué pensaba sobre la amenaza de Donald Trump de usar al ejército contra los manifestantes y, si no quería comentar a propósito, qué mensaje estaría enviando como Primer Ministro de Canadá.

En 1969, el padre de Justin Trudeau, el también primer ministro de Canadá, Pierre Elliot Trudeau, viajó a Washington para reunirse con el presidente Richard Nixon. En ese encuentro Trudeau padre acuñó una frase que ha llegado a definir las relaciones entre Canadá y Estados Unidos.

“Vivir al lado de Estados Unidos es en cierto modo como dormir con un elefante. No importa cuán amistosa y de buen temperamento sea la bestia, si puedo llamarla así, uno se ve afectado por cada tic y gruñido.”

Pierre Elliot Trudeau, Primer Ministro de Canadá (1968-1979; 1980-1984)

Cincuenta y un años más tarde, su hijo Justin Trudeau, quizá recordando aquellas palabras de su padre, permaneció en silencio durante 21 segundos antes de responder al periodista, buscando una respuesta adecuada.

Canadá depende de Estados Unidos, ya que más del 70% de las exportaciones canadienses van hacia el país vecino, el elefante al que Trudeau padre hacía referencia. Por esta razón, ningún dirigente canadiense puede permitirse el lujo de oponerse o criticar a Trump.

Otra ironía más de la historia, el entonces primer ministro Pierre Elliot Trudeau, el padre de Justin Trudeau, sí sacó al ejército a las calles en Quebec, para contener las acciones de militantes independentistas que habían secuestrado a figuras políticas y representantes diplomáticos en 1970.

Yves-François Blanchet, líder del Bloc Quebequenses, partido en el Parlamento canadiense que propone la independencia de la provincia de Quebec, dijo que Trudeau «necesita tener la valentía necesaria» y debería mostrar más valor ante las acciones agresivas de un líder estadounidense que están alimentando el caos en las calles del país.

Blanchet dijo que el primer ministro Justin Trudeau está «más inclinado» a acusar a los canadienses de ser racistas que a «acusar a Donald Trump de ser un incendiario y provocar graves tensiones sociales».

Para Jagmeet Singh, el silencio de Trudeau “revela hipocresía.»

Tras los 21 segundos de silencio, Trudeau evitó criticar directamente a Trump, optando más bien por hablar en términos más generales sobre las «injusticias» sociales.

«Todos miramos con horror y consternación lo que está pasando en Estados Unidos… Este es un momento para unir a la gente… Es un momento para escuchar. Es un tiempo para aprender, cuando las injusticias continúan por años y décadas a pesar de los progresos.”

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Singh dijo que eso no es suficiente, señalando que durante demasiado tiempo la gente ha sido «espectadora pasiva», permitiendo que el odio y el racismo ganen terreno. La gente en posiciones de poder, como el primer ministro, debe dar el ejemplo, dijo el líder neodemócrata.

«El primer ministro de Canadá tiene que denunciar el odio y el racismo que está ocurriendo al sur de la frontera, y si el primer ministro no puede hacerlo, ¿cómo se puede esperar que la gente común se ponga de pie?»

Jagmeet Singh, líder del NPD en el Parlamento de Canadá.

Singh dijo que las acciones de Trump son «reprensibles» y están inflamando las tensiones en los Estados Unidos.

Las críticas de otros diputados canadiense fueron más acerbas.

«¿Veinte segundos de silencio? Trump es un fascista que tiene vínculos con el KKK. Justin Trudeau y Chrystia Freeland deben condenar sus acciones», twiteó la diputada de Winnipeg Leah Gazan.

«Trump es un fascista y un racista y debe ser condenado. Pronúnciense”, dijo la diputada del Norte de Manitoba, Niki Ashton, en la red Twitter.

El Nuevo Partido Democrático de Canadá, un partido socialdemócrata, ha criticado durante mucho tiempo la forma en que Trudeau ha manejado la relación con Trump.

En marzo de 2016, antes de las últimas elecciones presidenciales, el entonces líder Thomas Mulcair dijo que Trudeau había sido débil frente a un «fascista».

«Donald Trump es un fascista. No nos engañemos, no nos andemos con rodeos… si un fascista se convierte en presidente de los Estados Unidos, quiero que conste que me opuse mucho antes de las elecciones.”

Thomas Mulcair, ex líder neodemócrata.

Trudeau ha evitado durante mucho tiempo meterse en la política interna de Estados Unidos o condenar los comentarios más controvertidos de Trump.

Trump tiene la costumbre de agredir a sus críticos y Trudeau ha tratado de mantener una relación diplomática con el presidente de un país que es el mayor socio comercial de Canadá, un país del que Canadá depende para los suministros vitales de equipo de protección personal (EPP) durante la pandemia.

En defensa del primer ministro el miércoles, la viceprimera ministra Chrystia Freeland dijo que la respuesta de Trudeau a la pregunta sobre las amenazas de Trump de usar al ejército contra su propia población fue «excelente y elocuente».

«Creo que la respuesta más importante que cualquier líder político canadiense debe dar es de comprender nuestra propia responsabilidad por lo que sucede aquí en nuestro propio país.”

Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá.

La líder del Partido Verde, Elizabeth May, dijo que no criticará al primer ministro Trudeau y a la viceprimera ministra Freeland por su silencio ante la amenaza de Trump de usar tropas para restaurar el orden en las ciudades de Estados Unidos.

Dijo que ambos dependen de una relación saludable con la administración Trump para poder negociar acuerdos, como el acuerdo sobre la gestión de la frontera durante la pandemia del Covid-19.

Ella dijo que los líderes de la oposición y el gobierno tienen diferentes roles que jugar.

May añadió que Estados Unidos no es un país seguro para las personas de color y que Canadá debería considerar la admisión de refugiados, a pesar de la política actual de no admitir a solicitantes de asilo debido a las preocupaciones de salud pública a causa de la pandemia.

Fuentes: CBC / J. P. Tasker / National Post / La Presse / Canadian Press / RCI