Día mundial de sensibilización al maltrato contra las personas de edad

El 15 de junio es un día designado oficialmente entre otros por la Organización de Naciones Unidas, que reconoce la importancia del maltrato de las personas de edad como una cuestión de salud pública y de derechos humanos.

Desde 2006, numerosas comunidades a través de todo Canadá y el mundo, ponen el acento en este día para poner más en evidencia este problema,compartir informaciones sobre el maltrato y la negligencia, y promover los recursos y servicios que puedan mejorar la seguridad y el bienestar de las personas mayores.

Las organizaciones y redes de prevención del maltrato a los adultos mayores organizan numerosas actividades este día con el objetivo de movilizar la acción comunitaria e iniciar el diálogo para promover el respeto y la dignidad de las personas mayores.

Según la ONU, se prevé que entre 2020 y 2030, el número de personas mayores de 60 años aumentará en un 38%, pasando de 1.000 millones a 1.400 millones y superando el número de jóvenes en el mundo. Este aumento será mayor y más rápido en los países en desarrollo. En consecuencia, para la ONU es necesario prestar más atención a los problemas específicos que enfrentan las personas de edad, incluso en la esfera de los derechos humanos.

El maltrato a las personas mayores es un problema que existe tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, pero que en general se subestima a nivel mundial. Las tasas de prevalencia o las estimaciones sólo existen en algunos países desarrollados, y oscilan entre el 1% y el 10%. Y aunque se desconoce el alcance del abuso de ancianos, su significado social y moral es claro. Requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad.

Según Deb Schulte, ministra federal de los Ancianos, este día se resalta para reconocer los efectos del maltrato a los ancianos y sensibilizar la población con respecto a estos efectos. Los ancianos son demasiado a menudo víctimas no solo de violencia física y sexual, sino también de negligencia, de violencia psicológica o de explotación financiera, a menudo perpetrada por una persona de confianza, dice la ministra Schulte.

El aislamiento físico prescrito durante la pandemia de COVID-19 aumenta el riesgo de malos tratos a los ancianos, puesto que un gran número de ellos viven aislados y no tienen acceso al apoyo de su comunidad, ni a sus vínculos sociales habituales.

Por su parte, Marguerite Blais, ministra responsable de los Ancianos del gobierno de Quebec, dice que el objetivo de este día es de movilizar todo el mundo en la lucha contra el maltrato a los personas mayores. Esto constituye un problema mayor que afectan la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores.

Este evento recuerda la importancia de sensibilizar a las instituciones gubernamentales, los organismos y la población en general para aumentar la vigilancia en lo que respecta a los signos de peligro de los ancianos que podrían ser víctimas de maltrato.

Finalmente, los ancianos tienen que enfrentarse a menudo a realidades que los vuelven vulnerables, en particular en lo que respecta a su salud e independencia. Esas condiciones los vuelve todavía más vulnerables a las situaciones de abuso y el gobierno de Quebec se esfuerza por cambiar la cultura de abuso y promover el cuidado de los ancianos, dice la ministra Marguerite Blais.

El Día Mundial contra el maltrato a los ancianos es una iniciativa instaurada en 2006 por la Organización Mundial de la Salud, OMS y por el organismo internacional Red para la Prevención del Abuso contra Ancianos (Network for the Prevention of Elder abuse).

