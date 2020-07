El TIFF inauguró su propia plataforma de alquiler de películas

Los organizadores del Festival Internacional de Cine de Toronto (Toronto International Film Festival, TIFF) anunciaron este viernes la inauguración de su propia plataforma de alquiler de películas en línea.

El servicio Digital TIFF Bell Lightbox fue inaugurado después de que hubiera sido anunciado el mes pasado que el TIFF dispondría de su propia plataforma digital en septiembre. Los organizadores precisan que el festival, que se debe llevar cabo en la ciudad de Toronto del 10 al 19 de septiembre 2020, combinará experiencias en línea y presencial, respetando las consignas de salud pública y de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19.

La plataforma Digital TIFF Bell Lightbox ofrecerá películas, conferencias y entrevistas hasta el 14 de agosto, cuando comience a prepararse para el festival.

A partir de mediados de octubre, las presentaciones de películas y eventos se reaunudarán durante todo el año en Digital TIFF Bell Lightbox.

Las primeras películas que serán presentadas son “First Cow” de la directora estadounidense Kelly Reichardt y “Guest of Honour” del cineasta canadiense Atom Egoyan.

First Cow

First Cow es una película dramática estadounidense de vaqueros de 2019 dirigida por Kelly Reichardt basada en la novela Raymond The Half Life. La película tuvo su estreno mundial el 30 de agosto de 2019 en la 46 Edición el Festival de Cine de Telluride, que se lleva a cabo en Colorado, Estados Unidos.

Fue seleccionada para competir por el Oso de Oro el 70 Edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Se estrenó en Estados Unidos el 6 de maezo 2020.

Guest of Honor

En Invitado de Honor (Guest of Honour), un padre (David Thewlis) y su hija Laysla De Oliveira) intentan trabajar a través de su complicada relación, historias secretas y demonios personales. Es la última exploración de Atom Egoyan sobre los traumas personales no resueltos y sus consecuencias no deseadas.

Nuevas películas se irán agregando en la plataforma además de conferencias y eventos.

Digital TIFF Bell Lightbox se ofrece únicamente a los miembros del TIFF y a los residentes en Canadá.

El costo del alquiler de una película puede variar entre $4.99 y $12.99, más impuestos. Los miembros del TIFF podrán tener acceso a algunas películas por solo 0.99 centavos.

