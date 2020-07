Pandemia: Canadá amplía benefico de Asignación Por Hijo

Las autoridades canadienses decidieron en los últimos días un nuevo incremento en los subsidios que se abona a las familias con hijos, para ayudarles a hacer frente a las complicaciones financieras, en especial a las resultantes de la pandemia de coronavirus.

Canadá está destinando una suma de dinero multimillonaria para intentar paliar los efectos del Covid-19, que paralizó la economía y ha impedido a millones de canadienses percibir el salario con el que hacer frente a los gastos de subsistencia.

Una iniciativa de reactivación, conocida como Plan de Respuesta Económica Canadiense al Covid-19, comprometió una cifra que ronda los 80.000 millones de dólares, para asegurar el respaldo a empresas, sectores económicos, industrias y particulares.

Otras medidas más puntuales, como el subsidio por hijo, fueron ampliadas, mediante la suba de los montos asignados.

Montos en alza

Los cambios definidos por las autoridades la semana última elevaron las sumas de los beneficios a los que pueden aspirar los padres con hijos a cargo.

Los nuevos montos máximos, medidos sobre una base anual, llegan a 6.765 dólares canadienses para los casos de progenitores con niños menores a 6 años de edad, y 5.708 dólares para los padres con hijos cuyas edades oscilan entre los 6 y 17 años.

Se trata de sumas que están exceptuadas del pago de impuesto y que tienen como objetivo principal ayudar a hacer frente a los gastos impostergables para el cuidado de los niños, tales como alimentación, salud y esparcimiento, un rubro afectado de manera inédita por la pandemia.

En referencia a los valores señalados más arriba, se trata de los beneficios máximos a los que se puede aspirar. El monto final de cada asignación dependerá de los casos en particular.

Los incrementos fueron anunciados por el ministro federal de Familia, Minoridad y Desarrollo Social, Ahmed Hussen.

De qué se trata

La Asignación Canadiense por Hijo (que aquí denominaremos como ACH), es una iniciativa administrada por la Agencia Canadiense de Ingresos.

Se trata de un pago mensual libre de impuestos, que busca ayudar a las familias a solventar los gastos generados por la crianza de los hijos menores de 18 años.

A este plan pueden sumarse beneficios específicos para el caso de menores con discapacidades y otras iniciativas provinciales y territoriales.

Quiénes pueden solicitarlo

La asignación puede ser pedida por todos los progenitores de menores de 18 años de edad o por quién sea la persona a cargo del cuidado de los mismos (para el caso niños que no habitan con sus padres biológicos).

La familia solicitante debe residir en Canadá y, por tanto, ser considerada contribuyente, según las disposiciones impositivas.

Están habilitadas para requerir el subsidio quienes posean ciudadanía canadiense o residencia permanente, sea consideradas una persona protegida (refugiados, por ejemplo), un residente temporal que haya vivido en el país al menos los 18 meses a la solicitud y tengan permiso para seguir en el territorio y toda persona perteneciente a la comunidad indígena.

Se considera como primer persona responsable a aquella que supervise las actividades y necesidades cotidianas del menor, asegure su atención médica cuando sea necesario y que tome las decisiones y previsiones para resguardar el bienestar de la persona a su cargo.

La madre como referencia

Cuando los progenitores están compuestos por una pareja heterosexual, y ambos miembros viven bajo un mismo techo, la madre es considerada como la responsable primaria del cuidado y desarrollo del o los menores a su cargo.

Es la progenitora quien debe presentar la solicitud para obtener el beneficio de la ACH.

En el caso de que sea el hombre el responsable primero, la solicitud deberá ir acompañada por una carta de consentimiento de la madre, si esta se encuentra con vida.

Custodia compartida

En el caso de los niños que habitan alternadamente con sus padres separados, deberá analizarse cada caso para establecer a cuál de los dos corresponde reconocer como progenitor “a cargo”.

Cuando la custodia del menor sea compartida, se aplicará una serie de criterios para determinar a quién corresponde iniciar el trámite de la asignación.

Entre esos criterios destacamos el de la cantidad de tiempo que el menor pasa con cada uno de los padres.

El padre que tenga al menor más tiempo a su cuidado será el autorizado a solicitar la ACH y el monto de la misma será calculado en base al ingreso familiar neto.

En este caso, la asignación no será dividida entre los dos padres, sino asignada por completo al que tenga más tiempo a menor consigo.

Cuál es el monto a recibir

Existen numerosos ejemplos de la cantidad de dinero que puede recibir una familia con hijos a partir del plan federal.

De todos modos, cada caso es tratado de manera particular por la Agencia de Ingresos y, como señalamos al comienzo del reportaje, los montos señalados son los máximos a los que pueden aspirar los beneficiarios.

Las familias con ingresos medios o bajos recibirán pagos más altos. Por el contrario, los grupos familiares con ingresos altos, por encima de los 150.000 dólares canadienses anuales, serán beneficiados con cuotas más reducidas.

En promedio, las familias a las que se les reconoce el derecho a la asignación obtienen una suma de 6.800 dólares anuales.

De todos modos, para evitar confusiones y malos entendidos, la mejor forma de calcular el beneficios es por medio de una calculadora, a la que se puede acceder en la página de la Agencia de Empleo y Desarrollo Social de Canadá.

Fecha de pago

La acreditación del dinero se lleva a cabo por medio de un calendario predeterminado por la Agencia de Ingresos, generalmente el día 20 de cada mes.

En caso que el beneficio no supere los 240 dólares anuales, se abonará el mismo en un solo pago correspondiente al mes en curso.

Para asegurarse el cobro del beneficio hay una condición excluyente: haber presentado la declaración de impuestos respectiva.

Debido a que los beneficios se calculan en base a los ingresos familiares y estos son establecidos en base a la declaración de impuestos, la suma no sólo no puede ser calculada si no se cumple con este paso, sino que además se incurre en un incumplimiento legal, que podría descalificar al solicitante.

Fuentes: Gobierno de Canadá / Ministerio de Familia, Minoridad y Desarrollo Social / Agencia Canadiense de Ingresos.

Para más información:

Asignación Canadiense por Hijo

Asignación para Menores con Capacidades Reducidas

Asignaciones familiares provinciales y territoriales

Calculadora de Beneficios

Beneficios para familias y personas a cargo